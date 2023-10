iPhone 15 è già A 90€ IN MENO: acquistalo ora su eBay

Sei alla ricerca del tuo prossimo smartphone? Non cercare oltre! L’Apple iPhone 15 5G 128GB, nella sua elegante versione nera, è ora disponibile su eBay a un prezzo straordinario di 889,90€, con uno sconto del 9% sul prezzo consigliato di 979,90€. Un’offerta da non perdere!

iPhone 15 a 889,90€ su eBay in sconto del 9%

L’iPhone 15 non è solo un altro smartphone, ma un gioiello della tecnologia. Dotato di connettività 5G, garantisce velocità di navigazione e download senza precedenti. Il suo processore A16 assicura prestazioni fluide e reattive in ogni situazione.

La fotocamera da 48 Mp + 12 Mp cattura immagini nitide e dettagliate, mentre il display OLED da 6,1″ offre colori vivaci e contrasti profondi. Con 128GB di memoria, avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per le tue app, foto e video. E non dimentichiamo le funzionalità come ricarica wireless, riconoscimento facciale e resistenza all’acqua che rendono questo dispositivo un vero e proprio capolavoro.

Non lasciarti sfuggire questa occasione! Se desideri unire stile, potenza e innovazione, l’iPhone 15 è la scelta giusta per te. E con un’offerta così vantaggiosa, non c’è mai stato un momento migliore per fare l’upgrade. Che tu sia un fan di lunga data di Apple o stia considerando di passare all’iPhone per la prima volta, questa è un’opportunità che non vorrai perdere.

Agisci ora! Questa offerta potrebbe esaurirsi in breve tempo. Visita eBay, aggiungi l’iPhone 15 al tuo carrello e goditi la rivoluzione tecnologica nel palmo della tua mano. Non aspettare, approfitta dello sconto e unisciti alla famiglia Apple oggi stesso!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.