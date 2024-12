iPhone 15 è ancora un top di gamma: offerta su Amazon (-17%)

iPhone 15 è ancora oggi uno smartphone top di gamma, nonostante l’uscita della serie 16 e oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 17% per un costo finale d’acquisto di 731,99€.

iPhone 15: ecco la promo lanciata da Amazon in vista di Capodanno!

L’iPhone 15 presenta una serie di dettagli e specifiche che rendono l’esperienza utente ancora più completa e avanzata. Una delle novità più interessanti è la Dynamic Island, che ti mostra notifiche e attività in tempo reale, permettendoti di non perdere mai un aggiornamento importante. Potrai vedere chi ti sta chiamando, controllare lo stato del tuo volo e molto altro.

Il design innovativo dell’iPhone 15 è caratterizzato da una robusta combinazione di vetro a infusione di colore e alluminio, che lo rende resistente a schizzi, gocce e polvere. Inoltre, la parte frontale in Ceramic Shield è più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,1″ offre una luminosità superiore, fino a due volte più brillante rispetto a quello di iPhone 14.

Per quanto riguarda la fotografia, l’iPhone 15 è dotato di una fotocamera principale da 48MP, che cattura foto ad altissima risoluzione, e di un teleobiettivo 2x che permette di ottenere inquadrature perfette per i tuoi ritratti. Inoltre, grazie alla fotografia computazionale e alla modalità ritratti di nuova generazione, puoi ottenere immagini con dettagli sorprendenti e colori vividi, con la possibilità di spostare la messa a fuoco anche dopo lo scatto.

Il chip A16 Bionic garantisce prestazioni eccezionali e una durata della batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Con la connettività USB-C, puoi caricare facilmente i tuoi dispositivi Apple, e grazie alle funzioni di sicurezza, come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti, l’iPhone 15 offre un ulteriore livello di protezione in caso di emergenza.

