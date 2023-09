iPhone 15 e 15 Pro: quando partono i preordini dei nuovi dispositivi Apple

Durante l’evento Apple del 12 settembre sono stati svelati gli iPhone 15 e iPhone 15 Pro, insieme ai nuovi Apple Watch Serie 9 ed Apple Watch Ultra 2. Ma non tutti i dispositivi annunciati sono già acquistabili, per questo facciamo chiarezza su quando partiranno i preordini per tutti i modelli mostrati a Cupertino.

iPhone 15 e Apple Watch: preordini in arrivo

Mentre Apple Watch Serie 9 e Apple Watch Ultra 2 sono già disponibili per il preordine sul sito ufficiale e saranno in vendita o consegnati a casa a partire dal 22 Settembre, i nuovi iPhone 15, 15 Plus e gli innovativi 15 Pro e 15 Pro Max non possono ancora essere acquistati.

Per gli attesissimi smartphone Apple, i preordini avranno inizio il 15 Settembre alle ore 14:00, mentre per la disponibilità nei negozi fisici bisognerà attendere la data di lancio ufficiale, ovvero il 22 settembre.

È importante sottolineare che ogni anno il sito Apple viene sommerso di richieste, un afflusso di utenti tale da causare spesso problemi tecnici ai server Apple e un conseguente rallentamento del processo di acquisto degli iPhone. Vi diamo alcuni consigli per preordinare velocemente i nuovi smartphone.

Intanto vi ricordiamo che la velocità è la chiave: gli ordini completati entro pochi minuti dopo le 14, saranno con ogni probabilità consegnati al day one, ovvero il 22 settembre prossimo. Chi acquisterà più tardi potrebbe dover attendere qualche giorno in più per la ricezione del prodotto a casa. In ogni caso, prima di finalizzare l’ordine sul sito Apple, è buona norma verificare la data stimata di consegna, che viene espressamente indicata in fase di check-out.

Preordina iPhone 15 su Amazon

Come al solito, il nostro consiglio è di acquistare i prodotti Apple su Amazon, in modo tale da beneficiare di tutti i vantaggi del colosso dello shopping digitale. Non sappiamo ancora ufficialmente quando arriveranno i nuovi iPhone 15 su Amazon, ma è molto probabile che la data di avvio dei preordini sia la medesima dello store ufficiale, ovvero il 22 settembre.

Vi ricordiamo, inoltre, che sia sullo store Apple che su Amazon sarà possibile acquistare iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max anche a rate, in tutte le colorazioni e tagli di memoria disponibili. Se per l’Apple Store ci sono le classiche regole di finanziamento piuttosto stringenti, su Amazon la procedura di acquisto con pagamento dilazionato è molto più snella e priva di requisiti limitanti. Non è necessario, infatti, possedere una carta di credito e/o fornire una o più buste paga a garanzia, ma basta selezionare il modello preferito di iPhone 15 e selezionare il pagamento in 5 o 12 rate mensili.