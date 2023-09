iPhone 15 e 15 Pro: quale scegliere e perché

Sono passati anni dalla rivoluzione del primo smartphone della Apple, come ogni anno, la mela morsicata continua a sorprenderci. Con l’arrivo dell’iPhone 15 e del 15 Pro, la domanda che si pongono in molti è: quale modello fa per me? Questo editoriale fornirà una panoramica dettagliata delle specifiche e delle caratteristiche di ciascun modello, aiutandoti a decidere quale dispositivo acquistare.

iPhone 15, modello base vs modello pro: la sfida comincia dallo schermo

L’evoluzione dello schermo dell’iPhone nel corso degli anni è stata significativa. Ricordiamo che con la linea iPhone 14, Apple aveva lanciato dispositivi Pro con le stesse identiche dimensioni di display dei modelli standard. Questa tendenza si è consolidata con la gamma iPhone 15.

Le dimensioni dello schermo sono fondamentali, ma ciò che distingue davvero questi dispositivi sono le loro caratteristiche tecniche. Sia l’iPhone 15 che il 15 Pro offrono schermi OLED XDR Super Retina, garantendo una qualità dell’immagine eccellente. Inoltre, una novità significativa è che ora anche l’iPhone 15 standard beneficia della funzionalità Dynamic Island, precedentemente un’esclusiva dei modelli Pro.

Tuttavia, non tutto è pari tra i due modelli. L’iPhone 15 Pro mantiene l’esclusività di alcune funzionalità come l’Always-On e il ProMotion, che offre un aggiornamento adattivo fino a 120Hz. Queste caratteristiche, insieme alle cornici leggermente più sottili del modello Pro, lo rendono un po’ più avanzato dal punto di vista del display rispetto al modello standard.

Fotocamera, performance e ulteriori considerazioni

Oltre al display, un altro aspetto fondamentale nella scelta del tuo prossimo iPhone è la fotocamera. L’iPhone 15 ha fatto un grande passo avanti acquisendo una fotocamera principale da 48 MP, ma come si confronta con la versione Pro? Purtroppo, i dettagli sulle differenze specifiche delle fotocamere tra i due modelli non sono stati forniti, ma, data la tendenza passata di Apple, è probabile che l’iPhone 15 Pro offra ulteriori funzionalità e qualità dell’immagine.

Specifiche display: chi brilla di più?

La gamma iPhone 15 presenta display da 6,1 pollici per entrambi, iPhone 15 e 15 Pro. Tuttavia, ciò che differenzia notevolmente i due dispositivi sono le funzionalità esclusive del modello Pro, come Always-On e ProMotion. Entrambi offrono una luminosità impressionante, ma il modello Pro ha il vantaggio di cornici più sottili, conferendo un look più premium.

Durata della batteria

Quando guardiamo la durata della batteria, vediamo che la nuova serie mantiene le stesse promesse della serie precedente. La durata della batteria, in particolare per la riproduzione di video, varia da 20 ore per l’iPhone 15 a 29 ore per l’iPhone 15 Pro Max. La riproduzione audio si attesta tra 80 e 100 ore, a seconda del modello scelto.

Video e fotografia

Il modello Pro spicca con funzionalità avanzate come la registrazione ProRes, il supporto per il sistema di codifica dei colori dell’Accademia, e le riprese video macro. Queste funzionalità potrebbero fare la differenza per chiunque sia appassionato di videografia o abbia esigenze professionali.

La fotocamera frontale TrueDepth non delude su nessuno dei modelli. Ma ancora una volta, per chi cerca funzionalità professionali, l’iPhone 15 Pro offre il supporto ProRes, una mancanza sul modello standard.

Colore, confezione e prezzi

L’iPhone 15 e 15 Plus sono disponibili in cinque colori vibranti, tra cui nero, blu, verde, giallo e rosa. Per chi cerca una sensazione più premium, i modelli Pro e Pro Max offrono opzioni come il titanio naturale, blu, bianco e nero. Il prezzo varia notevolmente a seconda della capacità di archiviazione e del modello scelto. L’iPhone 15 parte da 979€ per la versione da 128 GB, mentre il modello Pro parte da 1.239€. Per chi ha esigenze di storage elevato, il modello Pro Max offre un’opzione da 1 TB a 1.989€.

Indipendentemente dal modello scelto, Apple continua la sua politica “amica dell’ambiente”, includendo solo l’iPhone e un cavo USB-C nella confezione.

In sintesi, il modello standard della nuova linea è ideale per chi cerca un dispositivo di alta qualità con alcune delle migliori specifiche sul mercato, a un prezzo leggermente più accessibile. Tuttavia, per coloro che non vogliono compromessi e desiderano le migliori funzionalità, soprattutto in termini di videografia e fotografia, l‘iPhone 15 Pro è la scelta giusta.

Per contro, il modello Pro, pur essendo un powerhouse di funzionalità e prestazioni, potrebbe essere eccessivo per alcuni utenti. Se le tue esigenze si limitano a navigazione, fotografia occasionale e uso quotidiano standard, l’iPhone 15 potrebbe soddisfare perfettamente le tue necessità.

