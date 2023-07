iPhone 15 con USB-C: cosa sappiamo ad oggi

Con l’iPhone 15, sembra che Apple stia finalmente cedendo alla pressione normativa e alle limitazioni del connettore Lightning per passare ufficialmente alla porta USB-C. Le ultime indiscrezioni indicano che l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Pro potrebbero adottare lo standard europeo già a partire da quest’autunno.

Addio Lightning

La pressione normativa spinge Apple a cambiare rotta: la legislazione europea ha giocato un ruolo fondamentale in questa decisione. Dopo anni di discussioni, l’Unione Europea ha raggiunto un accordo per uno “standard di porta di ricarica comune”. A partire dal 2024, tutti gli smartphone venduti nei 27 paesi dell’UE dovranno utilizzare l’USB-C per la ricarica. Questo include l’iPhone e anche accessori periferici come gli AirPods. Nonostante le resistenze di Apple, che sostiene che tali leggi soffochino l’innovazione e portino a un maggiore spreco ambientale, la legge è stata formalmente adottata a ottobre e entrata in vigore il 27 dicembre 2022.

L’iPhone 15 utilizzerà l’USB-C? L’analista Ming-Chi Kuo ha previsto per la prima volta nel 2019 che Apple avrebbe rilasciato un iPhone senza porte già nel 2021, ma ciò non si è verificato. Le tecnologie wireless non sono ancora abbastanza affidabili o potenti da spingere Apple a rinunciare completamente alla porta di ricarica. Tuttavia, il connettore Lightning sta iniziando a mostrare i suoi limiti rispetto all’USB-C, in termini di velocità di ricarica e trasferimento dati.

Lo scorso maggio, Kuo ha previsto che l’iPhone 15 avrà finalmente la porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dati. Questa notizia è stata successivamente confermata da Bloomberg.

Di recente, il sito 9to5Mac ha ottenuto in esclusiva i file CAD dell’iPhone 15 e dell’iPhone 15 Pro, confermando che i dispositivi avranno una porta USB-C al posto del Lightning. Questa informazione è stata inoltre confermata da altre immagini dell’iPhone 15 trapelate su Twitter.

USB-C limitata per iPhone?

L’arrivo della USB-C su iPhone sembra ormai quasi una certezza, ma alcuni rumor indicano che Apple sta cercando modi per mantenere un certo controllo sull’ecosistema di accessori. Un recente report suggerisce che la porta USB-C dell’iPhone 15 potrebbe avere alcune funzionalità limitate ai cavi certificati da Apple. Insomma, non è tutto oro quel che luccica e il colosso di Cupertino sembra intenzionato comunque a tenere gli utenti legati ai cavi ufficiali o certificati MFI (made for iPhone/iPad), costringendo gli utilizzatori di iPhone a mettere da parte i cavi “normali”.

Un iPhone con USB-C farà sicuramente felici molti consumatori, in particolare coloro che possiedono già un iPad o un Mac, dispositivi che utilizzano la USB-C già da diversi anni. Tuttavia, per gli utenti iPhone di lunga data il passaggio al nuovo standard potrebbe risultare uno svantaggio, poiché gli accessori acquistati in passato non saranno assolutamente compatibili con i prossimi iPhone 15 e iPhone 15 Pro.