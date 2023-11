iPhone 15, come ottimizzare la ricarica del tuo dispositivo

Con l’introduzione dell’USB-C nell’iPhone 15 e iPhone 15 Pro, Apple ha aperto nuove strade per una ricarica più efficiente e versatile. Sebbene questa transizione offra maggiore flessibilità, è essenziale comprendere come sfruttare al meglio questa tecnologia per una ricarica rapida ed efficiente. Ecco una guida dettagliata per massimizzare la velocità di ricarica del tuo iPhone 15.

iPhone 15 si ricarica lentamente: ecco la soluzione giusta per te

La sostituzione della porta Lightning con l’USB-C significa che ora puoi utilizzare quasi tutti i cavi USB-C e gli alimentatori USB-C disponibili sul mercato. L’iPhone 15 viene fornito con un cavo intrecciato di alta qualità, ma è possibile utilizzare qualsiasi cavo USB-C, inclusi quelli commercializzati per dispositivi Android. Tuttavia, la chiave per una ricarica veloce non risiede solo nel cavo, ma anche nel mattoncino di ricarica.

Se il tuo iPhone 15 si carica lentamente, potrebbe essere necessario sostituire il mattoncino di ricarica. I vecchi adattatori di alimentazione da 5 watt inclusi in passato con gli iPhone sono sicuri da usare, ma limitano la velocità di ricarica a soli 5 W. Questo può significare tempi di ricarica di quattro o cinque ore per una carica completa, inadeguati per le esigenze attuali.

Un ottimo caricabatterie, che ti assicura una ricarica veloce ed efficiente (per iPhone 14 ma compatibile anche con il 15, usando il cavetto fornito da Apple), è questo, in offerta Black Friday a soli 8,99€:

Per una ricarica rapida, è consigliabile utilizzare un mattoncino di ricarica con una potenza maggiore. La porta USB-C dell’iPhone 15 può tecnicamente supportare fino a 27 watt, ma una potenza di circa 20 watt è ottimale per un equilibrio tra velocità e efficienza. Con un alimentatore USB-C Apple da 20 W, puoi caricare il tuo iPhone 15 dallo zero al 50% in circa 30 minuti e raggiungere il 100% in meno di due ore.

Non sei limitato agli accessori Apple. Sul mercato esistono molte alternative di ricarica USB-C a wattaggio più elevato. È sicuro utilizzare adattatori di alimentazione con potenza nominale superiore a 20 watt, poiché caricheranno automaticamente il tuo iPhone alla massima velocità supportata. Ad esempio, un alimentatore USB-C per MacBook può essere utilizzato per caricare il tuo iPhone alla massima velocità.

Ad esempio, questo dispositivo certificato Apple 20W è disponibile ad un prezzo speciale per il Black Friday di Amazon:

Inoltre, se il tuo MacBook è in carica, puoi collegare il tuo iPhone a una delle sue porte USB-C per una ricarica quasi alla massima velocità. Questo significa che ora puoi utilizzare lo stesso cavo e alimentatore per tutti i tuoi dispositivi Apple, compreso il MacBook da 60 watt o superiore.

L’introduzione dell’USB-C nell’iPhone 15 apre nuove possibilità per una ricarica più rapida e versatile. Scegliendo l’alimentatore giusto e sfruttando la compatibilità con altri dispositivi Apple, puoi ottimizzare i tempi di ricarica e migliorare l’efficienza del tuo dispositivo. Ricorda, la chiave per una ricarica rapida e sicura è nella scelta dell’accessorio giusto.