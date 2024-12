iPhone 15 ad un prezzo CHOC: un regalo di Natale in anticipo

iPhone 15, nonostante l’uscita della serie 16, è ancora oggi uno smartphone di livello premium e oggi, su eBay, è presente un coupon dal valore di 35€ (SMARTDEC24) che fa calare il prezzo del telefono fino a 674,49€.

iPhone 15: le caratteristiche dello smartphone Apple

L’iPhone 15 si distingue per un design innovativo che combina vetro a infusione di colore e alluminio, garantendo robustezza e resistenza a schizzi, gocce e polvere. La parte frontale in Ceramic Shield è più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone, mentre il display Super Retina XDR da 6,1″ è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto al modello precedente, offrendo un’esperienza visiva eccezionale.

La fotocamera principale da 48MP cattura foto incredibilmente dettagliate, con una risoluzione straordinaria. Grazie al teleobiettivo 2x di qualità ottica, potrai facilmente comporre l’inquadratura perfetta per primi piani e scatti precisi. Inoltre, la modalità ritratti di nuova generazione permette di ottenere immagini con colori intensi e dettagli sorprendenti, e puoi anche cambiare la messa a fuoco su un altro soggetto dopo aver scattato, con un semplice tap.

Al cuore dell’iPhone 15 c’è il chip A16 Bionic, che assicura prestazioni elevate e una fotografia computazionale avanzata, oltre a transizioni fluide nella Dynamic Island. Grazie alla sua efficienza, la batteria dura tutto il giorno.

Con la connettività USB-C, potrai caricare facilmente il tuo iPhone 15 insieme ad altri dispositivi come Mac e iPad. Inoltre, offre funzioni di sicurezza come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti, che possono chiamare aiuto in caso di emergenza. iPhone 15 è pensato per la privacy, l’ambiente e l’accessibilità, utilizzando materiali riciclati e garantendo il controllo completo dei tuoi dati.

