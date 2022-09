iPhone 14 Pro, disattivare lo schermo sempre attivo

Lo schermo sempre attivo è un’esclusiva di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max che permette di visualizzare in qualunque momento le informazioni utili sul display del telefono. Eccome come disattivarlo.

Cos’è Display Sempre Attivo

Il display always-on dei modelli di punta dell’ultima generazione di smartphone Apple mantiene lo schermo attivato in modalità a bassa potenza anche quando iPhone non viene usato.

L’implementazione di Apple è unica tra tutti gli smartphone: a differenza della concorrenza, infatti, iPhone 14 Pro mostra lo sfondo della schermata di blocco con le tonalità di colore in tinta. Oltre allo sfondo, è possibile visualizzare l’ora, la data e le notifiche non lette. Merito del display Super Retina XDR che abbassa la sua frequenza di aggiornamento a 1 Hz per impattare il meno possibile sulla batteria.

Perché Disattivarlo?

Ci sono diverse ragioni per disattivare lo schermo sempre attivo di iPhone 14 Pro. Nonostante Apple abbia affiancato al chip A16 Bionic un co-processore dedicato, il consumo di batteria è minimo ma non pari a zero. Dunque, quando c’è bisogno di stiracchiare al massimo l’autonomia, la disattivazione del display always-on è sicuramente raccomandata.

Inoltre, ad alcuni utenti potrebbe dare fastidio questo schermo perennemente illuminato, soprattutto durante le ore del risposo. Altri infine odiano la feature perché gli fa credere che sia arrivata una notifica, quando così non è. Insomma, a prescindere da quali siano le ragioni, ecco come spegnere questa funzionalità.

Auto Spegnimento Schermo Sempre Attivo

Il display sempre attivo dei nuovi iPhone si disattiva automaticamente in alcuni contesti per risparmiare batteria. In un documento di supporto, Apple spiega che ciò avviene in questi contesti:

L’iPhone è appoggiato a faccia in giù

L’iPhone è in tasca o in borsa

È attiva la full immersion Sonno

È attiva la modalità Risparmio energetico

L’iPhone è connesso a CarPlay

È in uso la fotocamera Continuity

Non usi l’iPhone da un po’ di tempo; l’iPhone apprende i tuoi ritmi di attività, attivando e disattivando lo schermo di conseguenza, anche se hai impostato una sveglia o un orario per il sonno

L’iPhone rileva che hai superato una certa distanza avendo al polso un Apple Watch abbinato; lo schermo sempre attivo si accende quando l’Apple Watch è di nuovo vicino all’iPhone

Disattivare Schermo Sempre Attivo

Disattivare definitivamente il display always-on di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max è semplice. Basta fare così: