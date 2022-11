Non è un Black Friday ufficiale ma poco ci manca. Se aspettavate sconti decenti sugli smartphone Apple, questa è l’occasione giusta: iPhone 14 Mezzanotte è scontato del 9% e costa 1.049€ invece di 1.159€. Parliamo di uno sconto immediato di ben 110€ sul taglio da 256GB, valido anche con l’acquisto a rate a tasso 0: 5 rate da 210€ al mese.

iPhone 14

A vederlo da fuori, non si notano praticamente differenze rispetto ai dispositivi lanciati da Apple lo scorso anno. E questo per tantissimi utenti è solo un bene, perché il look di iPhone 13 è già un classico.

Possiamo dunque dire che iPhone 14 (in offerta c’è la colorazione Galassia) è munito di un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, ben protetto dal Ceramic Shield e con tecnologia True Tone. Sul retro la solita – stupenda – pulizia a cui Apple ci ha ormai abituato, con le due fotocamere in alto a sinistra, in diagonale.

Parlando di performance, viene preso in prestito il chip A15 Bionic di iPhone 13 Pro, quindi con GPU a 5-core e non a 4. Un processore di cui non ci si può assolutamente lamentare e che straccia per prestazioni quelli della concorrenza.

In termini di foto e video, la fotocamera principale è ora da 12 megapixel, con un sensore più ampio e pixel da 1.9 micron. Sono stati poi migliorati del 49% gli scatti in condizioni di scarsa luminosità come così è stata resa più efficace l’esposizione nella Modalità Notturna.

La nuova fotocamera principale e l’elaborazione delle immagini sono ancora più sofisticate, per scatti sempre più sensazionali con ogni tipo di luce, e soprattutto in notturna.

Oltre agli attesi upgrade della fotocamera frontale, Apple ha presentato il Photonic Engine, che porta al livello successivo le foto in condizioni di bassa luminosità.

Infine, relativamente ai video, è da segnalare la Modalità Azione che permette di raggiungere una stabilizzazione delle immagini di qualità professionale senza l’uso di Gimbal e stabilizzatori hardware.

