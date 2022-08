iPhone 14: pericolo phishing per il nuovo smartphone

Da qualche giorno è arrivata l’ufficialità: Apple presenterà la lineup di iPhone 14 il 7 settembre, sul palco dello Steve Jobs Theater dell’Apple Park, in quel di Cupertino. C’è davvero tanta attesa per i nuovi smartphone e purtroppo – allo stesso tempo – è aumentato il numero di pagine di phishing. Trappole in cui, i meno esperti del web, potrebbero facilmente cadere.

La notizia è particolarmente preoccupante, ma non è di certo una novità. Insomma, siamo alle solite. Dati precisi ci vengono forniti dall’ultimo report condiviso da Kaspersky: complessivamente, dal 10 al 25 agosto, gli esperti di sicurezza informatica dell’azienda russa hanno rilevato più di 8.700 nuovi siti di phishing riguardanti lo smartphone Apple del 2022. Solo il 25 agosto, pochi giorni fa quindi, sono state scoperte 1.023 pagine create per svuotare i portafogli dei malcapitati.

Il funzionamento di queste pagine è molto semplice: offrono la possibilità di preordinare iPhone 14 o, addirittura, di acquistarlo ancora prima dell’annuncio ufficiale. Nonostante siano ben realizzate – con immagini, descrizioni e quant’altro – sono completamente false, ma qualcuno potrebbe cascarci e fornire i dati della propria carta di credito. L’esito? L’addebito risulta, ma l’ordine – per ovvi motivi – non viene mai evaso.

Dettaglio non di poco è che in pericolo risulta anche l’ID Apple. Spesso ci si imbatte in avvisi come “l’accesso a questo dispositivo Apple è stato bloccato a causa di attività illegali“, e i meno esperti – presi dal panico più totale – forniscono i propri dati senza pensarci due volte. In altri casi, invece, si cade nello schema chiamato vishing, l’alternativa “vocale” al phishing e che induce la vittima ad effettuare chiamate a numeri di telefono falsi e molto pericolosi. Del resto, in ascolto ci sono criminali informatici.

Di seguito il commento di un’esperta del team di sicurezza di Kaspersky:

I criminali informatici spesso monitorano le nuove tendenze molto più attivamente degli utenti comuni. Sono costantemente alla ricerca di qualcosa di trendy che possa interessare le persone e che quindi possa essere utilizzato come esca per indurle a inserire credenziali o dati di pagamento. La presentazione del nuovo iPhone 14 non fa eccezione e ogni anno assistiamo a una crescente attività degli attaccanti in occasione del rilascio annuale di nuovi modelli di iPhone. Per questo motivo gli utenti dovrebbero sempre prestare particolare attenzione e non inserire i propri dati personali su pagine sospette.

E dunque, come ci si può proteggere da queste frodi? Ecco alcuni utili suggerimenti: