iPhone 12 in OFFERTA a 679 euro: design, potenza, affidabilità

Pur non essendo lo smartphone a marchio Apple di ultimissima generazione, iPhone 12 è ancora oggi uno dei device più affidabili in circolazione. E poi c’è anche il fattore estetico da considerare: con il suo look a lingotto e lo splendido display Super Retina XDR, è praticamente identico ad iPhone 14, lanciato sul mercato solo qualche settimana fa. Questo per dirti che se hai intenzione di acquistare un nuovo smartphone e ne stai puntando uno dell’azienda di Cupertino, allora dovresti considerare l’offerta odierna proprio su iPhone 12, che su Amazon ti costa solo 679 euro grazie allo sconto del 19%. La promozione è valida anche nel caso tu scegliessi di pagare a rate tramite il servizio gratuito di Amazon: 5 rate da 135,80 euro al mese.

iPhone 12, a questo prezzo è IMBATTIBILE

Una rapida occhiata all’elenco delle specifiche tecniche di questo smartphone è quanto basta per rendersi immediatamente conto di quanto iPhone 12 sia un device assolutamente da considerare anche nel 2022.

Sul retro spicca la doppia fotocamera da 12MP, che scatta ottime foto (anche in Modalità Notturna) e registra spettacolari video fino a 4K in Dolby Vision. Il display, come detto poco sopra, è da 6,1 pollici ed è un Super Retina XDR, ovvero la stessa tecnologia che Apple ha utilizzato per iPhone 13 e iPhone 14. Sulla parte alta c’è la tacca, che in tanti – anche un po’ a sorpresa, bisogna ammettere – preferiscono alla Dynamic Island dell’ultimo Pro aggiuntosi al listino.

Cosa dire più? Beh, che è resistente all’acqua (certificazione IP68), che supporta il 5G – per una navigazione fulminea anche quando sei fuori casa – e che sotto la scocca batte l’A14 Bionic, un processore che si traduce in prestazioni da urlo anche con app e giochi più “pesanti”. Ah quasi dimenticavo: sul retro c’è (ma non si vede) anche il MagSafe, una tecnologia studiata da Apple che ti consente di agganciare magneticamente accessori come power bank e portafogli.

Non sappiamo per quanto ancora sarà disponibile lo sconto del 19% che fa crollare il prezzo di iPhone 12 a 679 euro. Un consiglio? Aggiungilo subito al carrello per non fartelo sfuggire.