iPhone 12: i dipendenti non avrebbero dovuto parlare delle radiazioni

In seguito all’azione intrapresa dalla Francia, che ha chiesto ad Apple di fermare immediatamente le vendite dell’iPhone 12 sul suo territorio a causa di preoccupazioni legate agli standard di radiazione, la società di Cupertino sta navigando in acque agitate. Mentre Apple non concorda con le accuse mosse dal governo francese, sembra che altri paesi europei abbiano opinioni simili. E nel bel mezzo di questa tempesta, è emerso che Apple ha raccomandato ai suoi dipendenti di non discutere pubblicamente dei livelli di radiazioni dell’iPhone 12.

Apple invita i suoi dipendenti al silenzio sui livelli di radiazioni dell’iPhone 12

Secondo un rapporto pubblicato da Bloomberg, Apple ha chiaramente diretto il proprio team di supporto tecnico a rimanere in silenzio riguardo alle possibili preoccupazioni dei clienti sulle radiazioni. Specificamente, ai dipendenti è stato detto di affermare che “non hanno nulla da condividere” riguardo alla questione. Inoltre, sono stati istruiti a sottolineare che i telefoni, una volta acquistati, non possono essere restituiti o sostituiti dopo due settimane.

In risposta alle preoccupazioni, Apple ha ribadito che “tutti i prodotti Apple vengono sottoposti a test rigorosi” per assicurare la loro sicurezza in linea con le linee guida stabilite. Tuttavia, la tensione aumenta mentre altre nazioni in Europa stanno alzando le antenne sulle preoccupazioni sollevate dalla Francia. Gruppi di tutela dei consumatori in Germania e Spagna hanno manifestato le loro inquietudini sulle emissioni di radiazioni dell’iPhone 12. Ancora più inquietante, l’ente di regolamentazione belga ha dichiarato di essere nel processo di valutazione dei “potenziali rischi per la salute” associati al dispositivo.

Va notato che, sebbene l’iPhone 12 sia stato rilasciato nell’ottobre 2020 in quattro varianti – l’iPhone 12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max – Apple ha interrotto ufficialmente la produzione e la vendita di questi modelli, anche se sono ancora disponibili presso rivenditori terzi.

Se sei un consumatore preoccupato per la sicurezza del tuo dispositivo o stai considerando l’acquisto di un iPhone 12, è importante rimanere informato e seguire gli sviluppi di questa situazione. La sicurezza dovrebbe essere sempre una priorità, sia che tu sia un grande colosso tecnologico, sia un singolo utilizzatore. Mentre attendiamo ulteriori dettagli, è fondamentale che le aziende siano trasparenti e affrontino le preoccupazioni dei consumatori con serietà e prontezza.