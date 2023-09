iPhone 12 da 128GB: CROLLA di quasi 200€ il prezzo originale!

L’Apple iPhone 12 è ora disponibile a soli 699,00€, con uno sconto impressionante del 13%. Un dispositivo rivoluzionario come questo, ora a un prezzo così vantaggioso, è una combinazione che non si trova facilmente.

L’iPhone 12 è un balzo in avanti nel panorama degli smartphone, proponendo una serie di caratteristiche all’avanguardia che ne fanno un vero e proprio gioiello tecnologico. Al centro dell’esperienza c’è il display Super Retina XDR, che offre colori vibranti e una chiarezza sorprendente, rendendo ogni interazione visivamente stupefacente. All’interno, il chip A14 Bionic assicura che ogni operazione, dall’apertura delle app al multitasking, sia fluida e veloce.

Oltre a queste caratteristiche potenti, l’iPhone 12 presenta un design in ceramica e vetro, che non solo lo rende esteticamente attraente, ma anche resistente e durevole. La fotocamera avanzata del dispositivo consente di catturare immagini straordinarie in ogni condizione, grazie a funzionalità come la modalità notte e il Deep Fusion. La tecnologia 5G integrata promette velocità di navigazione e download mai viste prima, portando la connettività mobile a un livello completamente nuovo.

Caratteristiche principali

Display : Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 1170 x 2532 pixel.

: Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 1170 x 2532 pixel. Processore : Chip A14 Bionic, il primo chip a 5 nanometri nel settore degli smartphone.

: Chip A14 Bionic, il primo chip a 5 nanometri nel settore degli smartphone. Fotocamera principale : Sistema a doppia fotocamera con ultra grandangolo e grandangolo; modalità notte, Deep Fusion e registrazione video in 4K Dolby Vision.

: Sistema a doppia fotocamera con ultra grandangolo e grandangolo; modalità notte, Deep Fusion e registrazione video in 4K Dolby Vision. Fotocamera frontale : TrueDepth da 12 MP con modalità notte, registrazione video 4K Dolby Vision e Portrait Lighting.

: TrueDepth da 12 MP con modalità notte, registrazione video 4K Dolby Vision e Portrait Lighting. Connettività : 5G per download e streaming ad alta velocità.

: 5G per download e streaming ad alta velocità. Design : Cornici in alluminio aereospaziale e fronte/retro in vetro ceramico, introdotto per la prima volta nell’iPhone 12.

: Cornici in alluminio aereospaziale e fronte/retro in vetro ceramico, introdotto per la prima volta nell’iPhone 12. Resistenza : Certificazione IP68 per resistenza all’acqua e alla polvere.

: Certificazione IP68 per resistenza all’acqua e alla polvere. Sistema Operativo : iOS 14 con nuove funzionalità come App Library, Widgets e altro ancora.

: iOS 14 con nuove funzionalità come App Library, Widgets e altro ancora. MagSafe : Nuovo sistema di magneti per accessori e ricarica wireless ottimizzata.

: Nuovo sistema di magneti per accessori e ricarica wireless ottimizzata. Capacità di Storage : Varie opzioni, tra cui 64GB, 128GB e 256GB.

: Varie opzioni, tra cui 64GB, 128GB e 256GB. Face ID : Riconoscimento facciale avanzato per una sicurezza senza precedenti.

: Riconoscimento facciale avanzato per una sicurezza senza precedenti. Modalità Night: Per foto e video in condizioni di scarsa luminosità su tutte le fotocamere.

Afferma la tua posizione all’avanguardia della tecnologia e ordina il tuo iPhone 12 oggi. La rivoluzione ti aspetta!

