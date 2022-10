iPad Pro M2 arriva oggi: ecco a che ora ci sarà l'annuncio

Il mese scorso, si diceva che era questione di pochi giorni e a quanto pare i rumors avevano ragione. Signore e signori, Apple lancerà nella giornata di oggi i nuovi iPad Pro con chip M2.

iPad Pro 2022

La conferma arriva da Mark Gurman, con un tweet rivelatore in cui -giusto ieri- scriveva:

Nel caso in cui non fosse ovvio con la dicitura “macano pochi giorni” di sabato, [intendevo che] il lancio dovrebbe essere domani.

Identificati internamente a Cupertino coi nomi in codice J617 e J620, gli iPad Pro da 11 e 12.9 pollici si andranno ad aggiungersi a breve al listino Apple portando in dote per la prima volta su tablet i nuovi chip M2, quelli delle ultime generazioni di MacBook Air e Pro.

Ma questa sarà l’unica vera novità di rilievo. Per il resto, ci si aspetta un design pressoché identico. Ed è Improbabile anche l’adozione di un pannello mini-LED nel taglio da 11 pollici, che resterà dunque appannaggio del modello di punta.

Si era parlato anche di ricarica MagSafe e della ricarica bidirezionale per ricaricare iPhone e AirPods appoggiandole sul retro di iPad Pro. Ma anche su questo, è mistero.

iPad 10,5 Pollici

L’altra notizia è che Apple stia lavorando ad un nuovo iPad entry-level di decima generazione con un display da 10,5 pollici più ampio, porta USB-C, bordi piatti come iPad Pro, chip A14 Bionic, conettività 5G e pulsante di accensione Touch ID, ma non è chiaro se arriverà oggi assieme ad iPad Pro.

In ogni caso, di solito Apple fa gli annunci di questo tipo verso le 10.00 del mattino a Cupertino. Ci riaggiorniamo verso le 18.00 qui in Italia.