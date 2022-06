iPad Pro da 14" mini-LED: in arrivo nel 2023?

Stando a quanto si apprende dal noto analista di DSCC Ross Young, sembra che Apple starebbe studiando un nuovo tablet dalle dimensioni generose per la produttività. L’OEM di Cupertino starebbe infatti pensando di realizzare un iPad Pro con schermo da 14,1 pollici, tecnologia mini-LED e ProMotion.

Questo modello dovrebbe essere ancora più grande dell’attuale Pro da 12,9″ e dovrebbe avere funzionalità desktop di altissimo livello. Ecco le parole di Young su Twitter:

Confirmed the 14.1" iPad Pro is being developed with our supply chain sources. It will have MiniLEDs and ProMotion. Not sure of the timing, but early 2023 may be more likely. — Ross Young (@DSCCRoss) June 9, 2022

iPad Pro 14,1″: cosa sappiamo?

Ricordiamo che il rumor è emerso in rete per la prima volta dal tipster Majin Bu; il ragazzo (un insider italiano) ha dichiarato che Tim Cook stava valutando la possibilità di rilasciare un iPad Pro da 14,1″ con processore Apple Silicon M2, 512 GB di spazio interno e 16 GB di memoria unificata.

According to my resource, Apple is developing a new 14.1-inch iPad M2 with 512GB and 16GB of base memory. The new M2 line is expected to include a new 11-inch model with no major changes, a new 12.9 model with reduced bezels and this new 14.1 iPad #Apple #AppleRumor — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 8, 2022

Non di meno, il leakster ha menzionato gli altri modelli di laptop premium in arrivo; sul modello 11 non sono previste grandi modifiche (forse il nuovo schermo mini-LED) ma il 12.9 dovrebbe avere cornici più sottili.

Grazie ad iPadOS 16, questi tablet dovrebbero diventare dei PC desktop in miniatura, grazie anche alle funzioni come Display Zoom o Stage Manager.

Anche Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, ha previsto l’arrivo di un super iPad Pro in una edizione della sua newsletter “Power On“.

Mi è stato detto che Apple ha ingegneri e designer che esplorano iPad più grandi che potrebbero arrivare nei negozi un paio d’anni dopo. Sono improbabili per il prossimo anno, con l’attenzione di Apple su un iPad Pro riprogettato nelle dimensioni attuali per il 2022, ed è possibile che non arrivino mai. Ma un grande iPad sarebbe il dispositivo perfetto per molte persone, me compreso, e continuerebbe a confondere i confini tra tablet e laptop.

