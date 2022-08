Salvo sorprese dell’ultima ora, il look del prossimo iPad Pro da 11″ sarà identico a quello attualmente in commercio. Sarà leggermente superiore in termini di prestazioni, ma costerà certamente molto di più, e questo è un fattore di cui tenere assolutamente conto. E allora ecco perché bisogna approfittare degli sconti per portarsi a casa il tablet del 2021, che in quanto a performance non è secondo a nessuno.

Il modello in offerta è quello Wi-Fi con 128GB di archiviazione. Il colore è Argento, tra i più amati dalla community, e oggi lo puoi acquistare su Amazon a 769 euro approfittando del super sconto di 130 euro. E se il pagamento in unica soluzione non fa al caso tuo, puoi scegliere di pagare a rate con il servizio offerto gratuitamente da Amazon, senza costi nascosti: 5 rate da 153,80 euro al mese.

L’iPad Pro del 2021 è il tablet perfetto per chiunque, anche per i professionisti che si occupano di editing di foto e video. Il device, grazie al chip M1, non teme le operazioni più impervie, portando a casa il risultato senza alcun intoppo. E poi ha uno stupendo Display Liquid Retina da 11″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3: da Photoshop a Netflix, tutto sarà uno spettacolo per gli occhi. Provare per credere.

Per quanto riguarda invece il comparto multimediale, questo iPad può contare su una fotocamera frontale TrueDepth con ultra-grandangolo e Inquadratura Automatica (Center Stage). Questa è una feature decisamente utile durante le videocall di lavoro ma anche in occasione di videochiamate FaceTime con amici e parenti. In sintesi, la fotocamera non ti perde mai di vista e sei sempre al centro dell’inquadratura.

Sulla scocca posteriore un altro modulo fotografico da paura: grandangolo da 12MP, ultra-grandangolo da 10MP e scanner LiDAR per coinvolgenti esperienze in realtà aumentata.