Il miglior tablet in circolazione? Non si offendano altre aziende, ma è l’iPad Pro del 2022 con chip M2 (lo stesso cuore che batte in alcuni MacBook, giusto per dire…). Se desideri aggiungerlo al tuo arsenale tech, ti dico che oggi trovi su Amazon il modello da 11″ con 128GB di archiviazione e connettività Wi-Fi a 929€ anziché 1.070€. Tutto merito dello sconto del 13%, che si traduce in un risparmio di 140€.

iPad Pro 11″ M2: tutta la potenza e la qualità di Apple

Il modello in offerta è quello da 11″ dunque, a parità di potenza, è uno dei tablet più leggeri e comodi da portare in giro. L’iPad Pro del 2022 è il tablet ideale tanto per il professionista quanto per l’utente comune. È perfetto per effettuare editing di foto e video, include il potente chip M2, e soprattutto uno stupendo Display Liquid Retina da 11″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3. Insomma, uno spettacolo per gli occhi, a prescindere che tu debba creare contenuti multimediale o che debba fruirne.

Sul fronte multimediale, questo iPad Pro può contare su una fotocamera frontale TrueDepth da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura Automatica (Center Stage che segue l’utente in ogni suo movimento). E la sicurezza, negli acquisti e nell’autenticazione, è garantita dal Face ID.

Sulla scocca posteriore spiccano invece il grandangolo da 12MP e l’ultra-grandangolo da 10MP e scanner LiDAR per coinvolgenti esperienze in realtà aumentata.

Come sottolineato poco sopra, l’iPad Pro con M2 è un prodotto del 2022. Per questo motivo ti consiglio di non tentennare troppo sulla fase di acquisto, lo sconto di 140€ è ghiotto e le unità potrebbero terminare in un lampo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.