L’iPad Pro del 2022 – in questo caso con display da 11″ – è davvero un gioiellino. Pensa che per alcuni è addirittura in grado di sostituire un notebook per quanto sia potente, affidabile ed efficiente. Ti dico questo perché il super tablet con chip M2 (sì, lo stesso processore dell’ultimo MacBook Air) e connettività Wi-Fi + Cellular tocca oggi un nuovo minimo storico su Amazon. Grazie allo sconto superiore ai 300 euro, paghi il device Apple solo 959,99€ anziché 1.270€. Come al solito la spedizione è gratuita se ti abboni a Prime e puoi pagare anche a rate, 5 da 192€ al mese.

iPad Pro 11″ M2: impossibile dirgli di no con il nuovo minimo storico

Il modello in offerta è quello da 11″ dunque, a parità di potenza, è uno dei tablet più leggeri e comodi da portare in giro. L’iPad Pro del 2022 è il tablet ideale tanto per il professionista quanto per l’utente comune. È perfetto per effettuare editing di foto e video, include il potente chip M2, e soprattutto uno stupendo Display Liquid Retina da 11″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3. Insomma, uno spettacolo per gli occhi, a prescindere che tu debba creare contenuti multimediale o che debba fruirne.

Sul fronte multimediale, questo iPad Pro può contare su una fotocamera frontale TrueDepth da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura Automatica (Center Stage che segue l’utente in ogni suo movimento). E la sicurezza, negli acquisti e nell’autenticazione, è garantita dal Face ID.

Sulla scocca posteriore spiccano invece il grandangolo da 12MP e l’ultra-grandangolo da 10MP e scanner LiDAR per coinvolgenti esperienze in realtà aumentata.

📢 L’iPad Pro con M2 è tra i prodotti di punta di Apple, per questo motivo ti consiglio di procedere quanto prima con l’acquisto. Non capita tutti i giorni di poter approfittare di uno sconto di questo tipo. Ti ricordo poi che la spedizione è gratuita se ti abboni a Prime e che puoi pagare anche a rate tramite l’apposito servizio Amazon, gratuito e senza costi aggiuntivi: 5 rate da 190€ al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.