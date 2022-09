iPad Air 2022 M1: prezzo SUPER per la versione WiFi 64GB

Non è periodo di Prime Day, eppure oggi ad esempio puoi acquistare l’iPad Air 2022 – sì, quello con chip M1 e lo splendido design ispirato ai Pro – approfittando di uno sconto di 47€. Si tratta della configurazione Wi-Fi con 64GB di archiviazione. E dunque, ora lo pagheresti solo 652€ con disponibilità immediata.

Se l’offerta ti ingolosisce, ma non hai voglia di bloccare subito tutto il capitale, nessun problema: puoi optare per il servizio di rateizzazione di Amazon, gratuito e senza costi nascosti: 5 rate mensili da 130€.

L’iPad Air del 2022 ha uno splendido display Liquid Retina da 10.9″ con tecnologia TrueTone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso. Sulla parte frontale c’è anche una fotocamera da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura Automatica (Center Stage). Insomma, il meglio per quando avrai necessità di effettuare videochiamate di lavoro o con amici e parenti.

Sotto la scocca batte un cuore di chip Apple M1, che raggiunge livelli di performance mai visti prima (è lo stesso identico processore che viene montato anche su iMac, MacBook Pro e MacBook Air). Segnaliamo inoltre il Touch ID integrato nel pulsante d’accensione/spegnimento e il supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, alla Smart Keyboard Folio e alla Magic Keyboard.

Con iPad, il multi­tasking è più efficiente e intuitivo che mai. Puoi passare comodamente da un’app all’altra, lavorare in contemporanea su tutte quelle che ti servono con Slide Over o Split View, e persino usare i gesti o un trackpad per spostare quello che vuoi, dove vuoi.