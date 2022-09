Su eBay puoi acquistare iPad Air 2022, quindi il modello con chip M1, a soli 544 euro. È un prezzo mai visto prima, disponibile su eBay utilizzando il codice SETT22 valido solo per pochi giorni. Si tratta della configurazione da 64GB Wi-Fi, nella tinta Grigio Siderale.

Il tablet è venduto da un rivenditore autorizzato assolutamente affidabile. Con oltre 76mila recensione, il feedback positivo è al 99,6%. La spedizione è gratuita.

L’iPad Air del 2022 ha uno splendido display Liquid Retina da 10.9″ con tecnologia TrueTone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso. Sulla parte frontale c’è anche una fotocamera da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura Automatica (Center Stage). Insomma, il meglio per quando avrai necessità di videocall di lavoro e videochiamate su FaceTime con amici e parenti.

iPad è così versatile che è sempre a suo agio, in ogni situazione. Quando lavori a un progetto, esprimi la tua creatività o ti immergi in un gioco, tutto è velocissimo e divertente. Insieme farete miliardi di cose: eccone alcune.

Sotto la scocca pulsa il chip Apple M1, che raggiunge livelli di performance mai visti prima (pensa che l’azienda di Cupertino utilizza lo stesso processore anche su iMac e MacBook). Ti segnalo poi il Touch ID integrato nel pulsante d’accensione/spegnimento e il supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, alla Smart Keyboard Folio e alla Magic Keyboard.

Con iPad, il multi­tasking è più efficiente e intuitivo che mai. Puoi passare comodamente da un’app all’altra, lavorare in contemporanea su tutte quelle che ti servono con Slide Over o Split View, e persino usare i gesti o un trackpad per spostare quello che vuoi, dove vuoi.