iPad 2022 (Rosa, ultimo modello) super SCONTO su Amazon

Non chiamatelo iPad entry level, perché oramai non lo è più sia dal punto di vista delle feature che del prezzo. È più un ottimo mid-range con tante feature evolute, e un design moderno che riprende le forme degli ultimi Air e Pro. Cornici sottili, display più ampio, bordi squadrati e niente pulsante Home. Il nuovo iPad 10,9″ di Cupertino ha tutte le carte in regola per diventare il device perfetto per studiare, lavorare e divertirsi e oggi lo puoi acquistare anche a prezzo scontato. Su Amazon trovi il modello con 256GB di archiviazione a soli 749€. Lo sconto è del 5%, ed è già notevole se consideriamo che è uscito da pochissimo.

iPad 10ª gen: design, potenza, versatilità

Il nuovo iPad ha un design all-screen e vanta un display Liquid Retina da 10,9″ che si estende fino ai bordi del dispositivo: hai quindi a disposizione un’area dello schermo più grande per usare le app, giocare e divertirti, il tutto mantenendo quasi le stesse dimensioni della generazione precedente. Il nuovo display Liquid Retina offre un’esperienza visiva spettacolare con una risoluzione di 2360×1640 pixel, circa 4 milioni di pixel, 500 nit di luminosità e tecnologia True Tone.

Il Touch ID è stato spostato nel tasto superiore, così è più facile sbloccare il dispositivo, accedere alle app o usare Apple Pay.

Chip A14 Bionic

Grazie al potente chip A14 Bionic, la CPU è più performante del 20% e la grafica migliore del 10% rispetto alla generazione precedente. Le funzioni avanzate di machine learning sono rese possibili da un Neural Engine 16 core nel chip A14 Bionic, con il doppio dei core rispetto al chip A13, aumentando le prestazioni di apprendimento automatico fino all’80%. Il chip A14 Bionic offre un livello notevole di prestazioni ed efficienza energetica, ideale per attività di tutti i giorni come lavorare a progetti scolastici, editing video ad alta risoluzione, o giochi che richiedono una elevata potenza grafica.

Ottime Fotocamere

La fotocamera frontale ora si trova sul lato orizzontale, una novità assoluta per iPad, così guarderai sempre l’obiettivo durante una chiamata FaceTime o quando registri un video da pubblicare sui social. Il sensore della fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra-grandangolo e l’angolo di campo da 122° supportano la funzione Inquadratura automatica, che segue automaticamente i tuoi movimenti mantenerti al centro dell’inquadratura.

I due microfoni sono progettati per funzionare in perfetta sintonia con le fotocamere, catturando l’audio da quella in uso per minimizzare i rumori di fondo. I nuovi altoparlanti stereo in orizzontale e il display più grande regalano un’esperienza di visualizzazione spettacolare.

Connettività

Grazie al Wi-Fi 6, le connessioni sul nuovo iPad sono il 30% più veloci rispetto alla generazione precedente che supportava lo standard Wi-Fi 802.11ac. La porta USB-C, poi, permette di collegare una vasta gamma di accessori e una ricarica più veloce se usata insieme ad alimentatori con una potenza maggiore.

