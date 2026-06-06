iOS 27 ridisegna notifiche e gesti: il nuovo equilibrio tra Centro Notifiche e Siri

Apple potrebbe cambiare con iOS 27 il modo in cui gli utenti vedono e richiamano le notifiche su iPhone, intervenendo su uno dei gesti più ripetuti nell’uso quotidiano.

Secondo le indiscrezioni diffuse, la novità dovrebbe lasciare più spazio alla nuova interfaccia legata a Siri e ad Apple Intelligence, in vista della presentazione attesa alla WWDC 2026. Se confermata, la modifica toccherebbe azioni molto comuni: leggere un avviso, aprire il Centro Notifiche o cercare rapidamente qualcosa sul telefono. Sembrano dettagli, ma su iPhone sono proprio questi passaggi a determinare la sensazione di fluidità e controllo.

Notifiche da sinistra: cosa cambia nell’uso quotidiano dell’iPhone

La novità più evidente di iOS 27 riguarda l’arrivo degli avvisi. Le notifiche non scenderebbero più dall’alto dello schermo, come avviene oggi, ma entrerebbero di lato, dalla sinistra del display. Facile da spiegare, meno da far digerire a chi usa lo stesso gesto da anni. Nei forum di MacRumors, dove la notizia è rimbalzata nelle prime ore della mattina statunitense, diversi utenti hanno accolto l’indiscrezione con cautela.

C’è chi parla di “cambiamento per il gusto di cambiare” e chi teme confusione, soprattutto se non ci sarà un’opzione per disattivarlo. Apple, per ora, non ha commentato. La direzione, però, sembra chiara: separare meglio le notifiche iPhone dagli altri gesti di sistema e preparare il terreno a una Siri più presente, non più confinata alla solita schermata di risposta vocale.

Centro Notifiche nell’angolo alto a sinistra, Siri si prende il gesto centrale

Secondo Bloomberg, con iOS 27 cambierebbe anche l’accesso al Centro Notifiche. Per aprirlo bisognerebbe scorrere verso il basso dall’angolo in alto a sinistra dello schermo. Il gesto dall’area della Dynamic Island, invece, non porterebbe più agli avvisi, ma a una nuova schermata chiamata per ora “Search or Ask”, collegata alla Siri riprogettata. In sostanza, chi trascina il dito dalla zona centrale superiore dell’iPhone dovrebbe ritrovarsi davanti a un’interfaccia per cercare contenuti o fare domande all’assistente.

Una scelta in linea con il lavoro di Apple su Apple Intelligence, ma non priva di rischi. La parte alta dello schermo è già piena di funzioni: notifiche, Centro di Controllo, Dynamic Island, attività in tempo reale. “Se non è spiegato bene, molti utenti ci metteranno giorni a capirlo”, ha confidato uno sviluppatore iOS italiano contattato informalmente dopo le indiscrezioni. E non è un dettaglio da poco.

Compatibilità, beta e calendario: cosa aspettarsi dalla WWDC 2026

La nuova interfaccia “Search or Ask” potrebbe non arrivare su tutti i modelli compatibili con iOS 27. Gurman parla infatti di una possibile dipendenza dalle funzioni di Apple Intelligence: in quel caso, il limite partirebbe con ogni probabilità da iPhone 15 Pro e modelli successivi. È un punto ancora da verificare, e toccherà ad Apple chiarirlo durante il keynote della WWDC 2026, in programma lunedì 8 giugno.

La prima beta per sviluppatori dovrebbe uscire lo stesso giorno, come da tradizione, mentre la beta pubblica di iOS 27 è attesa a luglio. Il rilascio stabile, salvo cambi di calendario, dovrebbe arrivare a settembre insieme ai nuovi iPhone. Fino ad allora resta un’indiscrezione solida, ma pur sempre non ufficiale: abbastanza concreta da indicare una direzione, non ancora definitiva nei dettagli.