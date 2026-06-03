iOS 27 prepara lo split-screen per l’iPhone pieghevole: cosa sappiamo della nuova modalità a doppia app

iOS 27 potrebbe finalmente portare lo split-screen su iPhone, una funzione attesa da anni e pensata soprattutto per preparare il terreno al futuro modello pieghevole.

L’indiscrezione parla di una modalità studiata per rendere le app più adatte a schermi grandi e all’uso in orizzontale, senza stravolgere l’esperienza classica di iPhone. Da Apple non è arrivata alcuna conferma, quindi il quadro resta da trattare con cautela, ma la novità potrebbe rientrare tra gli annunci software della WWDC 2026 e arrivare poi in autunno insieme ai nuovi iPhone.

“Parallel View”, la modalità che può cambiare le app su iPhone

Secondo il post pubblicato su Weibo, Apple starebbe lavorando per iOS 27 a una funzione simile a una “Parallel View”. In parole semplici: un sistema capace di adattare le app iPhone a schermi più larghi, senza costringere gli sviluppatori a rifarle da capo. Il richiamo, ha lasciato intendere il leaker, non sarebbe una copia secca della soluzione di Huawei, ma qualcosa di vicino nello spirito: far intervenire il sistema operativo su finestre, proporzioni e navigazione. Prima di tutto una scelta pratica.

Il problema, del resto, è noto. La maggior parte delle app per iPhone nasce per uno schermo alto e stretto. Quando si gira il telefono in orizzontale, l’esperienza spesso resta povera, salvo poche eccezioni. Fixed Focus Digital ha riconosciuto che iOS è “davvero eccellente”, ma ha anche indicato l’adattamento ai grandi schermi come uno dei suoi punti più deboli. Detto senza troppi giri di parole.

Il pieghevole da 7,8 pollici spinge Apple a ripensare iOS

La nuova funzione avrebbe un obiettivo preciso: il primo iPhone pieghevole, che secondo le indiscrezioni dovrebbe avere uno schermo interno da circa 7,8 pollici. Su una superficie così ampia, una normale app per iPhone rischierebbe di apparire con bande laterali o spazi vuoti poco eleganti. Non proprio l’effetto ideale per un dispositivo pensato per dare più spazio a produttività e multitasking. Ed è qui che entrerebbe in gioco lo split-screen, o comunque una gestione di due app affiancate.

A marzo anche Mark Gurman di Bloomberg aveva scritto che iOS 27 avrebbe introdotto il supporto a due app sul display interno dell’iPhone pieghevole, con una logica vicina a quella dell’iPad e con barre di navigazione laterali nelle app compatibili. Non sarebbe un ritocco marginale. Se confermata, la novità segnerebbe uno dei cambiamenti più concreti dell’interfaccia iPhone degli ultimi anni, portando lo smartphone in un terreno finora occupato soprattutto da iPadOS e dai pieghevoli Android.

WWDC 2026, iPadOS e HarmonyOS: dove può arrivare Apple

Apple dovrebbe presentare iOS 27 alla WWDC 2026, la conferenza per sviluppatori in programma dall’8 al 12 giugno, insieme alle nuove versioni di macOS, iPadOS e degli altri sistemi della casa. Come sempre, Cupertino non commenta le indiscrezioni. Al momento non ci sono conferme ufficiali né sul nome della funzione né sulla sua eventuale disponibilità per gli iPhone già in commercio. Il rilascio stabile è atteso in autunno.

Il paragone più naturale è con iPadOS, dove Apple gestisce da tempo app affiancate, schermate orizzontali e interfacce più larghe. L’altro riferimento citato dal leaker è HarmonyOS di Huawei, che usa già una modalità chiamata Parallel View per adattare le app smartphone ai display ampi. Per Apple la sfida sarà farlo senza appesantire l’esperienza dell’iPhone, che resta uno dei suoi marchi di fabbrica. “Meglio tardi che mai”, ha scritto un utente nei commenti ripresi da MacRumors. Ruvido, forse. Ma rende bene l’attesa.