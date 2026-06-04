iOS 27 introduce un'automazione: il cambiamento è sensibile

Apple potrebbe essere pronta a introdurre una delle novità più richieste dagli utenti iPhone. Secondo le ultime indiscrezioni.

IOS 27 sarebbe destinato a portare una nuova modalità di gestione delle app pensata soprattutto per il futuro iPhone pieghevole, spesso indicato come iPhone Ultra. La novità non riguarderebbe soltanto il nuovo dispositivo, ma potrebbe rappresentare un cambiamento profondo nel modo in cui si utilizza lo smartphone di Cupertino.

Da anni gli utenti iPad possono sfruttare la modalità Split View per utilizzare due applicazioni contemporaneamente. Sugli iPhone, invece, Apple ha sempre preferito mantenere un’interfaccia più semplice, evitando il multitasking a schermo diviso.

Le indiscrezioni emerse nelle ultime ore raccontano però uno scenario diverso. Apple starebbe lavorando a un sistema chiamato “App Adaptation”, capace di adattare automaticamente le applicazioni quando vengono utilizzate in modalità split-screen o su schermi di grandi dimensioni. In pratica, il sistema operativo ridimensionerebbe contenuti, pulsanti, testi e immagini senza obbligare gli sviluppatori a riprogettare completamente le proprie app.

L’obiettivo sarebbe quello di garantire un’esperienza fluida anche quando due applicazioni vengono aperte affiancate sul display.

Il ruolo chiave del futuro iPhone pieghevole

La novità sembra strettamente collegata all’arrivo del primo iPhone pieghevole. Diversi rumor indicano infatti che Apple starebbe preparando un dispositivo con schermo interno di grandi dimensioni, molto diverso dagli attuali modelli della gamma iPhone.

Su un display così ampio, le classiche app progettate per schermi verticali rischierebbero di lasciare ampi spazi inutilizzati. Per questo motivo Apple avrebbe sviluppato una tecnologia in grado di sfruttare meglio la superficie disponibile, adattando automaticamente il layout delle applicazioni.

L’idea non è soltanto quella di visualizzare due finestre contemporaneamente, ma di trasformare l’interfaccia in tempo reale per renderla più comoda e leggibile.

Le indiscrezioni parlano di un sistema molto intuitivo. Gli utenti potrebbero trascinare un’app sopra un’altra e ottenere automaticamente una divisione dello schermo in due sezioni uguali. Una soluzione simile a quella già vista su tablet Android e iPad, ma ottimizzata per il mondo iPhone.

Immaginiamo uno scenario quotidiano: seguire una videochiamata mentre si consulta un documento, guardare un video e contemporaneamente rispondere ai messaggi oppure navigare sul web prendendo appunti senza dover passare continuamente da un’app all’altra.

Si tratta di funzionalità che molti utenti Android utilizzano da tempo e che potrebbero finalmente fare il loro debutto anche sugli smartphone Apple.

Un segnale della nuova direzione di Apple

L’arrivo di questa tecnologia sarebbe anche un segnale della trasformazione che Apple sta preparando per i prossimi anni. Dopo il restyling grafico introdotto nelle ultime versioni di iOS, l’attenzione sembra spostarsi verso produttività e utilizzo avanzato dei dispositivi.

Se le indiscrezioni verranno confermate, iOS 27 potrebbe diventare uno degli aggiornamenti più importanti degli ultimi anni, soprattutto perché preparerebbe il terreno per una nuova categoria di prodotti Apple.

Per il momento non esistono conferme ufficiali da parte dell’azienda di Cupertino. Tuttavia, con la presentazione di iOS 27 attesa nel corso della WWDC 2026, potrebbero mancare solo pochi giorni per scoprire se il multitasking a schermo diviso è davvero destinato a diventare realtà sugli iPhone del futuro.