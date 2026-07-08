L'errore di Apple svela tutti i dettagli online: controlla subito il tuo account

Chiunque utilizzi questa opzione per proteggere la propria identità digitale potrebbe aver esposto involontariamente il proprio indirizzo email principale a terzi, siti web o potenziali malintenzionati.

La falla, documentata da Tyler Murphy della società EasyOptOuts, non è una scoperta recente, ma un problema segnalato ad Apple nel giugno 2025. Nonostante siano trascorsi oltre dodici mesi dalla prima notifica, il colosso di Cupertino non ha ancora distribuito una risoluzione definitiva. Murphy ha dichiarato che, in test condotti con volontari, il 100% degli indirizzi generati tramite la funzione si è rivelato vulnerabile, permettendo di risalire senza sforzo al recapito email autentico dell’utente.

L’errore Apple che costa caro agli utenti

La riservatezza tecnica è stata mantenuta per evitare che la falla venisse sfruttata massicciamente prima della correzione, ma l’impatto potenziale è ampio. Non si tratta solo di una questione di spam, ma di una compromissione per categorie di utenti che fanno della segretezza una necessità vitale: attivisti, giornalisti che operano in contesti sensibili o vittime di stalking che confidano nella barriera tecnologica per separare la propria identità reale dalle attività online.

Curiosamente, il comportamento dell’azienda è stato altalenante. A marzo 2026, Apple aveva comunicato ai ricercatori di aver risolto il problema; verifiche successive hanno dimostrato che la vulnerabilità era ancora pienamente attiva. Questa divergenza tra le rassicurazioni ufficiali e lo stato reale del software ha spinto i ricercatori a rendere pubblica la scoperta.

È utile procedere con una verifica immediata degli alias creati tramite le impostazioni di iCloud, valutando la disattivazione di quelli collegati a servizi ritenuti meno affidabili o non più utilizzati. L’attesa per l’aggiornamento di sicurezza promesso resta, al momento, l’unico margine d’azione degli utenti.

Resta aperto un interrogativo di fondo: come può un meccanismo di difesa progettato specificamente per la protezione dei dati personali fallire in modo così sistematico, rimanendo silente nei sistemi per oltre un anno? Nel frattempo, i server Apple continuano a gestire milioni di alias quotidiani, molti dei quali, tecnicamente, non nascondono più nulla.