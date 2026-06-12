iOS 27 è ufficiale: tutte le novità per iPhone, e nessun modello resta indietro

Presentato all’apertura del WWDC 2026, iOS 27 ruota attorno alla rinascita dell’assistente vocale, ribattezzato per l’occasione Siri AI. Dopo anni di promesse, Apple sostiene di aver finalmente costruito l’assistente che gli utenti chiedevano: capace di conversazioni naturali, con memoria delle domande precedenti, consapevole di ciò che appare sullo schermo e in grado di attingere al contesto personale conservato in Messaggi, Mail, Foto e Note.

Diventa una vera app a sé stante, sa cercare informazioni sul web, riassumere documenti e perfino compiere azioni dentro le applicazioni, come modificare un messaggio appena inviato o aggiungere un brano a una playlist.

iOS 27, quali sono le vere novità per Apple

Accanto all’intelligenza artificiale, però, c’è un lavoro corposo sulle prestazioni, che è poi la parte destinata a farsi sentire ogni giorno anche da chi non userà mai l’assistente. Apple dichiara applicazioni che si aprono fino al 30% più velocemente, una libreria Foto che si carica il 70% più in fretta e trasferimenti via AirDrop fino all’80% più rapidi, oltre a una gestione più intelligente del passaggio tra Wi-Fi e rete cellulare a seconda del segnale. Sono numeri che, se confermati nell’uso reale, ridanno fiato anche ai dispositivi non più recentissimi.

Sul piano estetico Apple ha messo mano al linguaggio Liquid Glass introdotto l’anno scorso, aggiungendo un cursore che consente di regolare l’intensità della trasparenza e impostazioni pensate per migliorare la leggibilità. Tra le novità più appariscenti c’è poi la funzione Spatial Reframe nell’app Foto, che permette di cambiare la prospettiva di uno scatto già realizzato come se ci si fosse spostati con la fotocamera. La Visual Intelligence, infine, viene integrata più a fondo nell’assistente e nella fotocamera, dove aiuta a riconoscere ciò che si inquadra e a trasformarlo in azioni concrete.

La notizia forse più gradita, però, arriva sul fronte della compatibilità: nessun iPhone viene lasciato indietro. Tutti i modelli che facevano girare iOS 26 potranno installare anche iOS 27, fino all’iPhone 11, la copertura più ampia mai garantita da Apple. Significa che anche chi possiede un telefono di diverse generazioni fa potrà accedere alle nuove funzioni di base senza essere costretto a cambiare dispositivo. Il rilascio definitivo è atteso in autunno, in compagnia dell’iPhone 18 Pro, come da tradizione.

Un’avvertenza, tuttavia, riguarda da vicino il pubblico italiano e va messa subito in chiaro. Siri AI debutterà prima in inglese, con le altre lingue destinate ad arrivare gradualmente nel corso del 2026. Tradotto in pratica, chi parla italiano dovrà con ogni probabilità attendere ancora qualche mese prima di poter sfruttare il nuovo assistente nella propria lingua, mentre le novità su prestazioni, grafica e Foto saranno disponibili fin da subito.

Conviene poi tenere a mente i tempi di rilascio: come ogni anno la versione di prova per gli sviluppatori arriva subito dopo la presentazione, seguita da una beta pubblica nelle settimane successive, mentre la distribuzione su tutti gli iPhone compatibili è prevista in autunno. Chi non ama essere una cavia farebbe bene ad aspettare la versione definitiva, evitando le beta sul telefono che usa ogni giorno, dove qualche imperfezione è fisiologica. È una distinzione importante per non farsi trovare impreparati al momento dell’aggiornamento.