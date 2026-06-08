iOS 26.5 disponibile: sicurezza, regole UE e nuove funzioni per iPhone

Il punto, però, è chiaro: correggere falle e adeguare il sistema alle nuove richieste dell’Unione europea.

La novità più importante di iOS 26.5 non è una nuova icona, né una funzione da provare appena finito il download. È la correzione di oltre 50 problemi di sicurezza nel sistema. Secondo quanto riportato da iPhoned e dalle note tecniche diffuse da Apple, le vulnerabilità riguardano parti centrali dell’iPhone: Comandi Rapidi, Spotlight, la gestione degli screenshot e WebKit, il motore su cui si basano Safari e molte schermate web aperte dentro le app.

Non sono dettagli secondari. Quando una falla tocca WebKit, per esempio, il rischio può arrivare da pagine web costruite ad arte o da contenuti aperti direttamente dal telefono. Apple non ha chiarito, nel materiale diffuso al pubblico, se tutte queste vulnerabilità siano già state usate in attacchi reali. Il consiglio, però, resta quello di sempre: meglio installare l’aggiornamento senza rinviare. Il percorso è il solito: Impostazioni > Generali > Aggiornamento software, possibilmente con batteria carica e una rete Wi-Fi stabile. Un’operazione semplice, ma spesso rimandata.

Oltre 50 falle corrette: perché l’update va installato subito

Con iOS 26.5 arriva anche la crittografia end-to-end per i messaggi RCS, una novità che interessa soprattutto le chat tra iPhone e smartphone Android. RCS, sigla di Rich Communication Services, è l’evoluzione degli SMS: permette conversazioni più moderne, conferme di lettura, invio di contenuti multimediali più ricchi e un’esperienza più simile a quella delle app di messaggistica.

Il passaggio alla crittografia end-to-end conta perché, in linea di principio, rende i contenuti leggibili solo da chi li invia e da chi li riceve. “È un passo atteso da chi usa ecosistemi misti”, ha spiegato un analista del settore mobile citato dalla stampa specializzata, ricordando però che molto dipende anche dagli operatori. In Italia, secondo il testo di partenza, l’effetto resta per ora limitato: il supporto RCS su iPhone non risulta ancora diffuso come in altri mercati. In Belgio, invece, alcuni provider permettono già l’uso dei messaggi RCS, che con questo aggiornamento diventano più protetti. Per gli utenti la differenza si vedrà davvero quando la funzione sarà attiva su larga scala.

Per gli utenti dell’Unione europea, iOS 26.5 introduce cambiamenti legati alle nuove regole comunitarie, in particolare a quelle che chiedono piattaforme digitali più aperte. Apple interviene sulla gestione degli accessori di terze parti: l’abbinamento con l’iPhone diventa più semplice e basterà avvicinare il dispositivo compatibile al telefono, con una procedura simile a quella già vista con gli AirPods.

Una scena comune, sul tavolo di casa o in ufficio, che può evitare passaggi nei menu e richieste di configurazione. Non è l’unica novità. L’aggiornamento permette anche di inoltrare le notifiche dell’iPhone verso smartwatch non Apple, una possibilità che finora era di fatto legata all’Apple Watch. È un cambiamento tecnico, certo, ma con effetti molto concreti: chi usa orologi di altri marchi potrebbe ricevere avvisi, messaggi e promemoria in modo più integrato. Apple si muove in un equilibrio delicato, tra controllo dell’esperienza utente e pressioni europee per una maggiore interoperabilità. Da Cupertino, come spesso accade, il linguaggio resta essenziale. Il segnale, però, è abbastanza netto.

Dai wallpaper Pride al trasferimento verso Android: le funzioni visibili agli utenti

Accanto agli interventi meno appariscenti, iOS 26.5 porta anche novità più immediate. Si parte da dodici nuovi sfondi Pride per iPhone, disponibili in Impostazioni > Sfondo > Aggiungi nuovo sfondo > Pride, con colori personalizzabili e grafiche pensate per la collezione Pride di primavera. Sono dettagli estetici, certo, ma rientrano in una tradizione ormai riconoscibile per Apple.

Più pratica, invece, è la novità sul trasferimento dati da iPhone ad Android: dopo le semplificazioni arrivate con iOS 26.4, ora l’utente può scegliere meglio quali messaggi trasferire sul nuovo telefono. Si possono selezionare quelli dell’ultimo anno, degli ultimi trenta giorni oppure l’intero archivio. Una scelta utile per chi cambia piattaforma e non vuole portarsi dietro tutto, magari anni di chat e notifiche ormai superate.

Nell’aggiornamento compaiono anche piccoli ritocchi all’app Libri, con nuovi riconoscimenti, e una funzione di Apple Mappe chiamata “Suggested Places”, disponibile però negli Stati Uniti e non in Italia o Belgio secondo le informazioni riportate. Per molti utenti, alla fine, la ragione principale resta la meno visibile: aggiornare per tenere l’iPhone più sicuro.