iOS 26.5.1 è arrivato ma c'è un ottimo motivo per non installarlo subito: me lo ha svelato un tecnico

iOS 26.5.1 risolve un unico problema e si rivolge a quattro soli modelli: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e iPhone Air. Chi possiede uno di questi telefoni dovrebbe installarlo subito; chi ha qualsiasi altro iPhone non lo troverà nemmeno tra gli aggiornamenti disponibili, perché Apple non lo distribuisce al di fuori di quella cerchia.

Il difetto corretto è un guasto in carica segnalato già a fine aprile. Sui modelli della serie 17 e su iPhone Air, in caso di scarica profonda della batteria poteva capitare che il dispositivo non si riaccendesse più, almeno collegandolo via cavo. Diversi utenti hanno raccontato che il telefono restava spento e che, attaccando il cavo USB-C, non compariva neppure la consueta icona della batteria in ricarica.

Il dettaglio di iOS a cui bisogna fare attenzione

Qui sta il dettaglio che ribalta la lettura dell’aggiornamento. Stando alla pagina di supporto del produttore, iOS 26.5.1 non contiene alcuna patch di sicurezza per vulnerabilità note. È un caso poco frequente: di norma ogni rilascio minore porta con sé la chiusura di qualche falla, ed è proprio questa la ragione per cui conviene aggiornare in fretta. Stavolta quella ragione non esiste. Chi non ha un telefono della serie 17 o un iPhone Air non guadagna nulla nell’inseguire la nuova versione, e tecnicamente non potrebbe neanche scaricarla.

C’è poi una via d’uscita che rende l’aggiornamento meno urgente perfino per chi è esposto al guasto. Tra i primi commenti alla segnalazione era emerso un rimedio funzionante: la ricarica wireless tramite MagSafe risveglia un iPhone scaricato a fondo in pochi minuti, dove il cavo fallisce. Una soluzione che non richiede di installare niente.

Il momento scelto dice qualcosa sul ciclo di vita del sistema. iOS 26.5.1 è arrivato esattamente una settimana prima della WWDC 2026, in programma l’8 giugno, dove verrà presentato iOS 27. Con quella data l’azienda inizia a rallentare lo sviluppo della versione attuale: in lavorazione resta iOS 26.6, già disponibile in beta, e con ogni probabilità sarà l’ultimo, o uno degli ultimi, a introdurre funzioni nuove anziché semplici correzioni.

Per chi ha un iPhone 17 e ha incontrato il problema della riaccensione l’indicazione è netta, aggiornare conviene. Per tutti gli altri l’uscita di iOS 26.5.1 li riguarda solo nella misura in cui segnala quanto manca alla prossima versione maggiore.

Vale la pena notare quale logica resti scoperta: un aggiornamento che corregge un guasto hardware-software circoscritto, distribuito a una minoranza di dispositivi, mentre la massa degli iPhone in circolazione resta ferma alla 26.5 senza che ad Apple risulti urgente toccarla. Resta da vedere se iOS 26.6, l’ultima tappa annunciata del ciclo, chiuderà con qualcosa di nuovo o si limiterà a tappare le falle rimaste indietro.