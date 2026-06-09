iOS 27 al WWDC: Mappe via satellite e AI in Wallet e Safari

Il dato più concreto riguarda il satellite. iOS 27 dovrebbe includere diverse nuove funzioni satellitari, tra cui l’uso di Apple Maps via satellite, utile dove manca la copertura cellulare. Alcune ricostruzioni parlano anche di navigazione offline e di condivisione di foto via satellite, con apertura a sviluppatori di terze parti. Va chiarito un equivoco diffuso: si tratta dell’uso delle mappe tramite collegamento satellitare, non di messaggistica satellitare aggiunta all’app Mappe.

Sul versante AI, il cambiamento più visibile passa per Safari. Una funzione chiamata “Organize Tabs” per ordinare automaticamente le schede del browser è in sviluppo su iOS 27, iPadOS 27 e visionOS 27: l’idea è raggruppare le pagine aperte per tema o attività senza intervento manuale. Il browser dovrebbe ricevere anche una nuova start page con quattro sezioni in alto — preferiti, segnalibri, elenco di lettura e cronologia.

Arrivano novità nel nuovo iOS

Wallet è l’altra app destinata a cambiare pelle. La novità più citata è la divisione delle spese tramite Apple Cash, integrata tra Wallet e Messaggi: si fotografa lo scontrino, si assegnano le singole voci ai contatti e si inviano le richieste di pagamento. Qui sta un dettaglio laterale che ridimensiona l’entusiasmo: Apple Cash è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, il che limita la funzione fuori dai confini americani almeno al debutto. Wallet dovrebbe inoltre permettere di creare pass digitali a partire da tessere e biglietti fisici privi di equivalente elettronico, come l’iscrizione in palestra.

Il convitato di pietra resta Siri. Apple ha ridisegnato l’assistente per l’hardware moderno facendolo vivere dentro la Dynamic Island, l’elemento introdotto nel 2022. Una funzione “Search or Ask”, attivabile scorrendo verso il basso, aprirà un’interfaccia conversazionale simile ai chatbot. L’aspetto controintuitivo è che la mole di novità non corrisponde a un salto di ambizione tecnica: più fonti paragonano iOS 27 a Mac OS X Snow Leopard, l’aggiornamento che nel 2009 puntò quasi tutto su correzioni di bug e prestazioni anziché su funzioni nuove.

C’è poi un capitolo dettato da fuori. Le regole europee sul Digital Markets Act potrebbero costringere Apple ad aprire AirPlay a tecnologie concorrenti come Google Cast, una concessione che l’azienda non avrebbe fatto spontaneamente. La prima beta per sviluppatori dovrebbe arrivare subito dopo il keynote di stamattina; quella pubblica a luglio, con il rilascio finale atteso a settembre.