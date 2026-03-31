iOS 26.5 beta arriva subito dopo iOS 26.4: cosa aspettarsi

Apple ha già avviato i test di iOS 26.5, ma la prima beta mostra una direzione diversa da quella che molti si aspettavano, con poche novità visibili e diversi segnali su ciò che arriverà più avanti.

A pochi giorni dal rilascio di iOS 26.4, Apple ha distribuito agli sviluppatori la prima beta di iOS 26.5, confermando un ritmo di aggiornamenti piuttosto rapido. Come spesso accade con queste versioni iniziali, però, il cambiamento non è immediatamente evidente per chi guarda solo alle nuove funzioni: il lavoro sembra concentrarsi più su test e preparazione che su novità già pronte per l’uso quotidiano.

Una beta che prepara più di quanto mostri

Al momento, la nuova versione non introduce grandi cambiamenti visibili nell’esperienza d’uso. Questo non significa che sia un aggiornamento poco rilevante, ma che Apple sta utilizzando iOS 26.5 per continuare a sviluppare funzioni che non sono ancora pronte per il rilascio pubblico. È una dinamica abbastanza comune nelle fasi intermedie del ciclo di aggiornamenti.

Tra gli elementi più interessanti c’è il ritorno dei test sulla crittografia RCS end-to-end, che potrebbe migliorare la sicurezza dei messaggi tra iPhone e dispositivi Android, anche se la funzione non è ancora disponibile per tutti. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

La grande assenza: la nuova Siri

Uno dei punti più discussi riguarda quello che non c’è. Le nuove funzioni avanzate di Siri, legate ad Apple Intelligence, non compaiono nella prima beta. Questo rafforza l’idea che Apple stia rimandando le novità più importanti direttamente a iOS 27, invece di inserirle in un aggiornamento intermedio. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Per chi si aspettava un salto evidente già con iOS 26.5, questo è un segnale chiaro: l’evoluzione più significativa dell’assistente vocale richiederà ancora tempo.

Cosa potrebbe arrivare nelle prossime versioni

Nonostante l’assenza di novità evidenti, la beta suggerisce che Apple sta lavorando su più fronti. Tra le possibilità ci sono miglioramenti legati ai servizi, nuove funzioni di sistema e cambiamenti che potrebbero emergere solo nelle prossime versioni beta. In alcuni casi, si tratta di aggiornamenti che vengono introdotti gradualmente, senza essere annunciati subito.

È anche possibile che alcune funzioni previste per iOS 26 vengano rilasciate solo in parte, mentre il resto sarà spostato direttamente al prossimo grande aggiornamento annuale.

Un aggiornamento di passaggio, ma non secondario

iOS 26.5, almeno in questa fase, appare come un aggiornamento di transizione. Non punta a sorprendere, ma a consolidare il lavoro fatto e preparare il terreno per ciò che arriverà nei prossimi mesi. Ed è proprio in questi passaggi meno visibili che spesso si costruiscono le novità più importanti.

Per ora, quindi, più che chiedersi cosa cambia subito, ha senso osservare cosa Apple sta preparando dietro le quinte. Perché quando le beta iniziano così, di solito significa che il vero salto è semplicemente rimandato.