iOS 17: ecco perché non dovresti installare la Beta

L’attesa è finalmente finita. Apple ha lanciato la beta pubblica di iOS 17, permettendo a tutti gli utenti di avere un assaggio in anteprima delle nuove funzionalità del sistema operativo dell’iPhone.

Perché è meglio attendere prima di installare la beta pubblica di iOS 17 sul tuo iPhone

Da quando iOS 17 è stato presentato alla WWDC, tutti noi non vediamo l’ora di averlo tra le mani. Nonostante l’eccitazione, ci sono delle valide ragioni per cui potresti voler aspettare fino all’arrivo della versione definitiva in autunno.

I bug nella beta di iOS 17

Una delle principali ragioni per rimandare l’installazione della beta di iOS 17 sono i bug. Per quanto possa sembrare scontato, è fondamentale ricordare che l’obiettivo principale delle versioni beta è proprio quello di rilevare e risolvere eventuali problemi software prima del rilascio ufficiale. Mentre molti di questi bug potrebbero essere semplicemente fastidiosi, alcuni possono effettivamente influire sull’uso quotidiano del tuo dispositivo, causando il blocco di app cruciali come Telefono o Messaggi. Allo stesso modo, alcune app di terze parti potrebbero non funzionare correttamente o subire rallentamenti.

La compatibilità di iOS 17 con i vecchi modelli di iPhone

Se possiedi un iPhone X o modelli precedenti come l’iPhone 8 e l’8 Plus, sfortunatamente non saranno in grado di ricevere l’aggiornamento a iOS 17. Inoltre, anche se il tuo dispositivo è compatibile, alcune delle nuove funzionalità non saranno disponibili a meno che tu non possieda un iPhone 12 o successivi. Funzionalità come le reazioni 3D di FaceTime, la correzione automatica migliorata e le previsioni del testo, non saranno disponibili sui modelli precedenti.

L’interoperabilità con altri dispositivi Apple

Per la maggior parte degli utenti Apple, l’iPhone è solo una parte del loro ecosistema tecnologico. Se scegli di aggiornare il tuo iPhone alla versione beta, potresti dover fare lo stesso con i tuoi altri dispositivi Apple, tra cui Apple Watch, iPad, Mac e Apple TV. Non farlo potrebbe compromettere l’interoperabilità tra i tuoi dispositivi, compromettendo la fluidità dell’esperienza di utilizzo che normalmente ti aspetteresti da Apple.

Meno funzionalità rispetto agli anni precedenti

Anche se iOS 17 è un aggiornamento di rilievo, non presenta tante novità rispetto alle versioni precedenti. Alcune delle funzionalità più significative, come i miglioramenti a NameDrop, FaceTime, Messaggi e le nuove schede dei contatti, richiedono che anche gli altri utenti utilizzino la stessa versione di iOS. Attendere il rilascio ufficiale quindi non ti farà perdere molto.

L’attesa non sarà lunga

Infine, va ricordato che Apple ha in programma di rilasciare la versione definitiva di iOS 17 a metà settembre, che non è poi così lontano. Avere qualcosa di nuovo da aspettare può essere un bel modo di tenere alta l’eccitazione, soprattutto se non hai intenzione di acquistare un nuovo iPhone in autunno.

Sebbene la tentazione di provare la beta pubblica di iOS 17 possa essere forte, vi sono valide ragioni per attendere l’arrivo della versione ufficiale. Aspettare potrebbe significare evitare frustrazioni dovute a bug e problemi di compatibilità, godendo di un’esperienza utente più fluida e completa con la versione finale di iOS 17.