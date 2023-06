Instagram Note: rivivi gli anni 2000 con la nuova funzione di stato della musica

Instagram, la popolare piattaforma di condivisione di foto e video, continua a stupire i suoi utenti con nuove funzionalità interessanti. L’ultima novità riguarda la funzione di stato chiamata Note, che si ispira ai messaggi di messaggistica istantanea degli anni 2000. Con un nuovo aggiornamento di Notes, ora è possibile impostare il proprio stato su una canzone, aggiungendo un tocco musicale ai tuoi aggiornamenti.

Aggiungi un tocco musicale al tuo stato su Instagram Note

Secondo quanto riferito da Mia Sato per The Verge, gli utenti di Instagram potranno allegare una clip di 30 secondi di una canzone al loro aggiornamento di stato, accompagnata da una breve didascalia accanto alla traccia. Gli amici potranno quindi ascoltare l’anteprima della canzone e godersi il tuo stato musicale. Inoltre, Instagram sta introducendo un pulsante di traduzione sotto le Note per facilitare la comprensione dei post in altre lingue.

Questa nuova funzione, che potrebbe essere ribattezzata come “Note musicali” come suggerisce Mia, sta riscuotendo un grande successo tra gli adolescenti. Instagram ha registrato un utilizzo 10 volte superiore della funzione Note tra i teenager rispetto agli altri utenti. Questo è un risultato significativo, considerando che i giovani vedono Facebook come un luogo frequentato dai nonni. Instagram si sta adattando alle preferenze degli utenti più giovani e sta offrendo loro un modo divertente e coinvolgente per esprimere se stessi attraverso la musica.

Questo nuovo aggiornamento di Notes è un’aggiunta benvenuta all’esperienza di Instagram, consentendo agli utenti di condividere la propria passione per la musica in modo originale e coinvolgente. Aggiungere un tocco musicale al proprio stato crea un’atmosfera nostalgica degli anni 2000, quando i messaggi di stato con canzoni erano molto popolari tra i giovani.

Ma le novità di Instagram non si fermano qui. Secondo quanto riportato da The Verge, Meta, la società madre di Instagram, sta lavorando a un servizio di microblogging simile a Twitter. Questa nuova funzione assomiglierà alla sezione dei commenti di Instagram e supporterà lo standard ActivityPub per garantire l’interoperabilità con Mastodon e altri social network federati. Questo indica che Meta sta cercando di espandere l’ecosistema di Instagram e di offrire agli utenti più opzioni per esprimersi e connettersi con gli altri.

Mentre attendiamo con impazienza queste nuove funzionalità, possiamo già goderci la possibilità di aggiungere una nota musicale al nostro stato su Instagram Note. Sia che tu voglia condividere il tuo brano preferito del momento o ricreare l’atmosfera dei mitici TRL di MTV, Instagram ti offre una piattaforma per farlo. Esplora le tue passioni musicali e condividile con gli amici, creando un’esperienza interattiva e coinvolgente su