Instagram diventa a pagamento: quali sono i piani di Meta e cosa propone agli utenti

Instagram è uno dei social più riconosciuti e considerati in assoluto, ma a quanto pare è destinato a diventare a pagamento.

Il portfolio di abbonamenti a pagamento di Meta è in rapida espansione, con l’azienda che ha recentemente lanciato l’abbonamento Meta Verified e introdotto la possibilità di pagare per navigare su Facebook senza pubblicità.

Ora, l’azienda sembra puntare anche su Instagram, con indiscrezioni che parlano di un possibile abbonamento chiamato Instagram Plus. Questo nuovo servizio potrebbe rivoluzionare l’esperienza di chi crea Storie, il popolare formato di brevi video, introducendo funzionalità aggiuntive per i creator.

Instagram Plus: cosa offrono le nuove funzionalità

Secondo le voci circolanti, Instagram Plus sarà un abbonamento dedicato principalmente a chi crea Storie. Tra le funzionalità più interessanti che potrebbero essere incluse nel pacchetto, ci sarebbe la possibilità di creare elenchi illimitati di destinatari per le proprie storie. In questo modo, i creator potranno personalizzare ulteriormente il pubblico per ogni contenuto, aumentando il coinvolgimento in modo mirato. Inoltre, sarà possibile mettere in evidenza una storia ogni settimana, offrendo una visibilità maggiore per i contenuti che si desidera promuovere.

Un’altra importante aggiunta riguarda la possibilità di prolungare la visibilità di una storia per 24 ore in più, aumentando così la durata della sua esposizione sul feed dei follower. Per chi è interessato a conoscere i dati sulle proprie performance, Instagram Plus offrirà anche la possibilità di visualizzare il numero di persone che hanno visto il proprio reel, fornendo informazioni utili per monitorare l’efficacia dei contenuti pubblicati.

Maggiore privacy e nuovi strumenti per i creator

Instagram Plus potrebbe anche offrire strumenti che permettono di interagire con i contenuti senza rivelare la propria attività. Ad esempio, sarà possibile visualizzare i contenuti creati da altri utenti senza farlo sapere a chi li ha pubblicati. Questa funzione potrebbe risultare interessante per gli utenti che desiderano rimanere più discreti nelle loro interazioni, pur fruendo dei contenuti di altri creator.

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali su quando e a quale prezzo Instagram Plus sarà disponibile a livello globale. Tuttavia, durante la fase di test in Messico, il prezzo dell’abbonamento era di 39 pesos messicani, ovvero circa 8 zloty. Questo potrebbe indicare che il costo dell’abbonamento potrebbe essere relativamente contenuto, ma resta da capire se il prezzo varierà in base al mercato e alle funzionalità effettivamente disponibili a livello globale.

Instagram Plus si inserisce in una serie di iniziative che Meta sta mettendo in atto per monetizzare ulteriormente i propri servizi e offrire nuovi vantaggi agli utenti, in particolare ai creator. L’idea di un abbonamento dedicato alle Storie sembra essere una mossa mirata per potenziare il coinvolgimento degli utenti con il formato più utilizzato su Instagram. Resta da vedere come questo abbonamento verrà accolto dal pubblico e quale sarà il suo impatto sulle dinamiche di utilizzo della piattaforma.