Inizia il 2025 con un nuovo smartphone: Motorola G85 a 189€

Motorola ha una lunga tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato un maxi sconto del 43% sul suo G85 che viene venduto al prezzo finale di 189€.

Motorola G85: eccolo in tutto il suo splendore da best buy

Motorola G85 è il perfetto equilibrio tra design elegante e prestazioni all’avanguardia. Con un display curvo pOLED da 6.67″ FHD+, offre un’esperienza visiva incredibile con una qualità cinematografica che ti immerge completamente nei tuoi contenuti. La tecnologia Dolby Atmos ti garantisce un audio multidimensionale in alta risoluzione, per un’esperienza audio-video senza pari.

La fotocamera avanzata da 50+8MP ti permette di catturare immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine che assicura foto sempre perfette. Inoltre, i video risultano fluidi e senza interruzioni, permettendoti di immortalare ogni momento con estrema chiarezza.

La potenza del 5G è a tua disposizione grazie al processore Snapdragon 6s Gen 3, che assicura prestazioni rapide e affidabili per tutte le tue attività, che si tratti di lavoro o intrattenimento. Inoltre, con la ricarica rapida da 33W e una batteria da 5000 mAh, puoi contare su ore di autonomia con pochi minuti di ricarica, rendendo il Motorola G85 un dispositivo ideale per l’uso quotidiano senza preoccupazioni.

Disponibile anche con finiture in materiale premium vegano, il Motorola G85 è progettato per chi cerca un equilibrio tra tecnologia avanzata e attenzione all’ambiente, tutto racchiuso in un design ultraleggero e sottile.

