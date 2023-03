Apple non è un punto di riferimento per i videogiocatori, è cosa nota. Il gigante di Cupertino però pare voglia invertire questa tendenza, attirando non solo i gamer ma anche gli sviluppatori. Ma quanto tempo bisogna aspettare prima che si possa giocare ai titoli del momento anche sui computer del colosso californiano? In realtà, puoi farlo già in questo preciso istante, grazie a GeForce NOW di NVIDIA.

Chi ha detto che non si può giocare sui Mac? Avanti tutta con GeForce NOW

Il cloud gaming è una realtà e non a caso ad oggi sono disponibili diverse soluzioni per godersi qualche ora di intrattenimento videoludico via streaming. L’esperienza di Google non è stata delle migliori (anzi…), altre piattaforme invece godono di ottima salute, per l’immensa gioia di chi – per un motivo o per un altro – non ha un computer da gaming o una console.

GeForce NOW è il servizio di cloud gaming di NVIDIA, il colosso di Santa Clara, California, che non ha rivali in fatto di GPU. Prevede tre tipi di abbonamento, l’ultimo dei quali – chiamato Ultimate – attinge ai SuperPOP NVIDIA di nuova generazione per garantire le prestazioni di una scheda grafica GeForce RTX 4080. Ti parlo di esperienze in 4K fino a 120 fps, tanto su PC Windows quanto su Mac.

Dal comunicato stampa rilasciato in queste ore, si apprende che i Mac con chip Apple Silicon M1 e M2 eseguono l’app GeForce NOW in modo nativo, senza la necessità di chiedere aiuto a Rosetta (finalmente!). Per dirla in breve, gli utenti Mac che si abbonano a GeForce NOW ottengono il meglio dei giochi PC, senza mai lasciare l’ecosistema Apple. Il tutto senza download e aggiornamenti e/o patch da scaricare.

Ti faccio qualche esempio. Se hai un MacBook Pro da 16 pollici con display ProMotion a 120Hz, puoi giocare in 4K e a 120fps. Inoltre, sfruttando la tecnologia NVIDIA DLSS 3, nemmeno i titoli più intensi dal punto di vista grafico (come The Witcher 3 e Warhammer 40.000: Darktide) rappresentano un problema.

Hai un MacBook Air o Pro da 13 pollici (2.560 x 1.664)? Nessun problema, potrai giocare a Cyberpunk 2077 in 1440p HDR ad un frame rate pazzesco.

Giochi GeForce NOW

La piattaforma di NVIDIA mette a tua disposizione oltre 1500 titoli. Collega il tuo account agli store che utilizzi di solito (Steam, Epic Games e così via), così da avere tutti i giochi a tua disposizione, ovunque. Anche su smartphone.

Di seguito alcuni esempi:

Fortnite, Apex Legends, Rainbow Six: Siege, Rainbow Six: Extraction, The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Red Dead Redemption II, Minecraft, Call of Duty Modern Warfare, Control, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Battlefield V, Kena: Bridge of Spirtis, Metro Exodus, Destiny 2, Assassin’s Creed Valhalla, Disney Dreamlight Valley.

Abbonamenti NVIDIA GeForce NOW

Free : Rig base, accesso standard ai server gaming, durata massima singola sessione di 1 ora.

: Rig base, accesso standard ai server gaming, durata massima singola sessione di 1 ora. Priority , 9,99€ al mese: Premium Rig con RTX ON, accesso prioritario ai server premium, sessioni di gioco di 6 ore, risoluzione fino a 1080p, fino a 60 fps.

, 9,99€ al mese: Premium Rig con RTX ON, accesso prioritario ai server premium, sessioni di gioco di 6 ore, risoluzione fino a 1080p, fino a 60 fps. Ultimate, 19,99€ al mese: GeForce RTX 3080 Rig (RTX 4080 secondo disponibilità) con RTX ON, accesso esclusivo a server più veloci, sessioni di gioco di 8 ore, risoluzione fino a 4K, fino a 120 fps.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.