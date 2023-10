Il TOP DI GAMMA dei laptop Lenovo oggi è tuo a 100 EURO IN MENO: corri su Amazon

: Prestazioni senza precedenti, ideali per multitasking, gaming e qualunque altra esigenza. La potenza che ti serve sempre a portata di mano.

: Avvia programmi e giochi in una pastella d’occhio, godendo di tempi di caricamento ridotti e una reattività eccezionale grazie a queste specifiche di alto livello.

: non preoccuparti di rimanere senza carica. Grazie alla sua batteria ottimizzata, potrai lavorare, giocare o guardare i tuoi film preferiti per ore senza pause.

Design Elegante e Leggero

: Con soli 1,9 kg di peso e un profilo sottile, è il compagno ideale per chi è sempre in movimento. Eleganza e portabilità in un unico dispositivo.