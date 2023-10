Il Tablet da 10.1 pollici che hai SEMPRE desiderato a PREZZO STRACCIATO

L’era digitale ha portato con sé un’enorme quantità di dispositivi, ma tra questi, il tablet è uno strumento che ha rivoluzionato il modo in cui lavoriamo, giochiamo e ci intratteniamo. Se stai cercando di entrare in questo mondo o di aggiornare il tuo vecchio tablet, c’è una notizia entusiasmante che non puoi ignorare: il Tablet da 10.1 pollici DOOGEE è ora disponibile su Amazon a soli 139,99€ grazie ad un coupon di sconto di 30€ pronto per te.

La spedizione è gratuita con possibile pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’offerta è limitatissima!

Tablet da 10.1 pollici DOOGEE: Dettagli tecnici che ti lasceranno a bocca aperta

DOOGEE è un marchio conosciuto per la sua dedizione nell’offrire dispositivi di alta qualità con le ultime specifiche tecniche. Questo tablet da 10.1 pollici non fa eccezione. Dotato di tutto ciò che potresti desiderare in un tablet moderno, è ideale sia per l’intrattenimento che per il lavoro. Che tu voglia guardare film in alta definizione, giocare ai tuoi giochi preferiti o gestire i tuoi documenti di lavoro, DOOGEE ha tutto ciò che ti serve.

Ecco le sue specifiche:

Display da 10.1 pollici : Questo schermo offre colori vivaci e una nitidezza eccezionale, rendendo ogni utilizzo un’esperienza coinvolgente.

: Questo schermo offre colori vivaci e una nitidezza eccezionale, rendendo ogni utilizzo un’esperienza coinvolgente. Memoria e storage abbondanti : Con RAM da 4GB e 64GB di spazio di archiviazione , questo tablet assicura prestazioni fluide e spazio più che sufficiente per app, foto, video e giochi.

: Con e , questo tablet assicura prestazioni fluide e spazio più che sufficiente per app, foto, video e giochi. Connettività avanzata : Oltre al Wi-Fi, il DOOGEE offre anche la connessione 4G LTE , garantendo che tu sia sempre connesso ovunque tu vada.

: Oltre al Wi-Fi, il DOOGEE offre anche la connessione , garantendo che tu sia sempre connesso ovunque tu vada. Batteria di lunga durata : Una potente batteria da 6000mAh garantisce che il tuo tablet rimanga acceso per ore, indipendentemente dall’intensità del tuo utilizzo.

: Una potente batteria da garantisce che il tuo tablet rimanga acceso per ore, indipendentemente dall’intensità del tuo utilizzo. Camera ad alta risoluzione: Con una camera posteriore da 13MP e una camera frontale da 5MP, sarai pronto a scattare foto chiare e fare videochiamate nitide.

Il Tablet da 10.1 pollici DOOGEE rappresenta un equilibrio perfetto tra prezzo e prestazioni. Oggi è disponibile a soli 139 euro grazie ad un coupon di sconto di 30€. Approfitta di questa offerta straordinaria e entra in possesso di uno dei migliori tablet sul mercato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.