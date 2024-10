Il nuovo top di gamma Google, il Pixel 9, è in PROMO su Amazon

Il Google Pixel 9 è il nuovissimo top di gamma della serie di smartphone targati Big G e oggi, su Amazon, viene scontato del 10% e viene venduto a 899€. Si tratta della versione da 256GB che viene venduta alla stessa cifra del modello da 128GB.

Offertissima: Google Pixel 9 al 10% di sconto!

Il Google Pixel 9 è un dispositivo progettato per offrire il meglio dell’intelligenza artificiale di Google, rendendo la tua esperienza quotidiana più semplice e potente. Con la sua fotocamera straordinaria, puoi scattare immagini incredibili e modificarle grazie a funzionalità di editing basate sull’AI, portando la tua fotografia a un livello superiore.

Grazie all’AI avanzata, completare la tua lista di cose da fare è più veloce e pianificare nuovi progetti diventa un gioco da ragazzi. Il design del Pixel 9 è elegante e moderno, con bordo curvi e un vetro resistente sia sul lato anteriore che posteriore. Il display Actua da 6,3 pollici offre colori più luminosi e vividi, garantendo un’esperienza visiva impeccabile.

Progettato per durare nel tempo, il Pixel 9 riceverà 7 anni di aggiornamenti per il sistema operativo e la sicurezza, oltre a rilasci di nuove funzionalità. Ciò significa che il tuo dispositivo non solo rimarrà sicuro, ma continuerà a migliorare nel tempo.

Inoltre, hai la possibilità di correggere le foto scattate con vecchi smartphone, grazie alle avanzate capacità fotografiche del Pixel 9. Con tutte le tue app Google preferite già integrate, potrai fare di più con l’AI in modo facile e immediato. Non è mai stato così semplice sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana!

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 10% sul Google Pixel 9 che viene venduto ad 899€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.