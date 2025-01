Il nuovissimo Poco X7 Pro in promozione lancio su Amazon

Poco X7 Pro è il nuovo medio-gamma di casa “Poco” (e Xiaomi) e oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto del 14% che fa scendere il prezzo dello smartphone fino a 319,90€.

Poco X7 Pro: le specifiche tecniche e d’utilizzo

Il Poco X7 Pro rappresenta un vero salto di qualità nel panorama degli smartphone, grazie al potente processore Flagship D8400-Ultra, progettato per offrire prestazioni straordinarie ed efficienza energetica. Questo chip di nuova generazione consente al dispositivo di gestire anche i carichi di lavoro più intensi senza compromettere la velocità o la durata della batteria.

Parlando di batteria, il Poco X7 Pro è equipaggiato con una batteria da 6.000mAh, in grado di garantire una lunga autonomia anche durante l’utilizzo intenso. Inoltre, grazie alla tecnologia HyperCharge da 90W e al Smart Charging Engine, la ricarica è estremamente veloce e sicura, con una resistenza al freddo e una durata prolungata nel tempo.

Il display del Poco X7 Pro sfrutta una tecnologia da leader di settore, offrendo una visibilità perfetta in qualsiasi condizione di luce, dai raggi solari più forti all’ambiente più buio. Sul fronte delle fotocamere, il dispositivo è dotato di funzioni avanzate come l’UltraSnap, la modalità Burst shot e la modalità Ritratto, garantendo scatti eccellenti in ogni situazione.

Inoltre, la possibilità di registrare video in 4K fino a 60fps e la Night Mode Video assicurano contenuti visivi di qualità professionale. Il Poco X7 Pro è anche estremamente resistente, con una certificazione IP68 che lo rende protetto contro polvere e immersioni in acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti.

Poco X7 Pro oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto del 14% che fa scendere il prezzo dello smartphone fino a 319,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.