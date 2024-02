Il notebook per ECCELLENZA per studio e lavoro è HP: SCONTATISSIMO su Amazon

Il notebook HP 15s-fq3002sl offre prestazioni affidabili e una comoda esperienza utente, ideale per una varietà di utilizzi, dalle attività quotidiane alla produttività professionale. Con un sistema operativo Windows 11 Home in modalità S, è ottimizzato per una vasta gamma di applicazioni.

Al suo cuore batte un processore Intel Celeron N4500, con una frequenza di base fino a 2,8GHz, 4 MB di cache L3, 2 core e 2 thread, garantendo prestazioni efficienti per multitasking fluido e veloce. La memoria RAM integrata da 8GB di RAM assicura un’avvio istantaneo delle applicazioni, mentre lo SSD da 128GB offre spazio di archiviazione veloce e affidabile.

Con uno schermo da 15,6″ Full HD con risoluzione di 1920 x 1080p, il notebook HP 15s-fq3002sl offre un’esperienza visiva nitida e coinvolgente. La tastiera full size con tastierino numerico integrato assicura una digitazione confortevole e precisa.

La connettività è garantita da porte HDMI, USB Type-C e Type-A, Lettore SD e Jack Audio Cuffie/Microfono, offrendo una varietà di opzioni per collegare dispositivi esterni. Con un peso di 1,65kg e uno spessore di 1,79cm, è facile da trasportare e utilizzare in movimento. Con un’autonomia fino a 7 ore e 30 minuti, il notebook HP è ideale per chi lavora in mobilità senza interruzioni. Inoltre, grazie alla Ricarica Rapida è possibile caricare circa il 50% della batteria in soli 45 minuti.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 30% sul notebook HP per un prezzo finale d’acquisto di 299,99€.