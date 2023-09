Il Notebook da gaming per ECCELLENZA è tuo a 100 EURO IN MENO

Amanti dei videogiochi, attenzione! Se state cercando un notebook che vi offra le prestazioni di un vero e proprio mostro del gaming, non cercate oltre. L’ MSI Katana 15 è esattamente ciò di cui hai bisogno. E con la straordinaria offerta su Amazon, potete portarlo a casa al prezzo di soli 1.399 euro, con un favoloso sconto del 7%.

L’occasione è troppo golosa per lasciarsela sfuggire! La spedizione è gratuita e procedendo oggi stesso con l’ordine potrete risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino!

Notebook da gaming MSI Katana 15: tutte le specifiche tecniche

Entrando nel dettaglio, l’MSI Katana 15 è un vero e proprio gioiello della tecnologia, studiato e progettato per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti.

La sua CPU di ultima generazione garantisce prestazioni strepitose, in grado di gestire i giochi più pesanti e le applicazioni più esigenti con la massima fluidità.

Il display da 15 pollici Full HD non è solo ampio, ma offre anche una qualità d’immagine superlativa. I colori sono brillanti e vivaci, mentre la risoluzione assicura una nitidezza ineguagliabile, immersiva come mai prima d’ora. E grazie al refresh rate elevato , dite addio a qualsiasi tipo di lacerazione o balbuzie, garantendo una fluidità perfetta in ogni momento.

Il sistema di raffreddamento avanzato assicura che il MSI Katana 15 mantenga la temperatura ottimale anche sotto stress, evitando surriscaldamenti e garantendo prestazioni stabili nel tempo. Non meno importante, la tastiera retroilluminata RGB non solo è esteticamente accattivante, ma offre anche una risposta tattile rapida e precisa, indispensabile per i momenti di gioco più frenetici.

E se siete preoccupati per la durata della batteria, niente paura: il MSI Katana 15 ha una batteria di lunga durata , permettendovi di giocare o lavorare per ore senza dovervi preoccupare di ricaricare.

Il MSI Katana 15 è il notebook gaming definitivo, capace di offrire una potenza e una qualità grafica che vi lasceranno a bocca aperta. Con l’offerta speciale su Amazon, oggi potrete acquistarlo a soli 1.399 euro grazie ad uno sconto del 7%. Lanciatevi nel mondo del gaming come mai prima d’ora!

