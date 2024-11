Il Motorola Edge 50 Neo è il BEST BUY di oggi, MAXI PROMO

Il Motorola Edge 50 Neo è uno smartphone che combina potenza e stile in un design minimalista ed elegante. Equipaggiato con una fotocamera Sony LYTIA 700C e un teleobiettivo con zoom, consente di catturare foto e video straordinari, anche in movimento e da distanze diverse, per esprimere al meglio la tua personalità.

Il design eccezionalmente sottile e leggero, realizzato con materiale premium vegano e bordi curvi uniformi, garantisce un comfort ottimale durante l’uso, rendendo questo dispositivo tanto bello quanto funzionale. Lo schermo Super HD pOLED da 6,36″ offre una qualità cinematografica per la visualizzazione e la modifica delle tue foto e video, con colori vividi e una nitidezza incredibile.

Con la ricarica TurboPower da 68 W, puoi ottenere un’intera giornata di autonomia con soli pochi minuti di ricarica, permettendoti di continuare a esprimere la tua creatività senza interruzioni. In alternativa, puoi scegliere la ricarica wireless fino a 15 W per maggiore comodità.

La memoria interna da 256 GB ti offre ampio spazio per archiviare foto, video e app, e grazie agli aggiornamenti software per cinque anni, il tuo dispositivo rimarrà sempre aggiornato e pronto ad affrontare nuove sfide. Il Motorola Edge 50 Neo è la scelta ideale per chi cerca un telefono potente, con prestazioni eccellenti e un design sofisticato.

Su Amazon, oggi, il Motorola Edge 50 Neo viene messo in promozione con uno sconto del 26% per un costo finale e totale di 319€.