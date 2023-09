Il Monitor 4K Ultra HD PIU' RICERCATO sul mercato è in PROMO SPECIALE

Immagina di essere avvolto dalla chiarezza, dalla profondità e dal realismo dell’Ultra High Definition ogni volta che accendi il tuo monitor. Questo sogno è ora una realtà accessibile! Il Monitor 4K da 32″ di BenQ è in promozione su Amazon a soli 289,99€, garantendoti uno sconto del 22% sul suo prezzo originale.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili. Se desideri un’esperienza visiva che va oltre l’ordinario, questa è l’occasione che fa per te!

Monitor 4K da 32″ di BenQ: tutte le specifiche tecniche

Vivere un’esperienza visiva di alta qualità non è mai stato così accessibile. Il Monitor 4K da 32″ di BenQ rappresenta l’apice della tecnologia dei display, coniugando prestazioni di alta gamma a un prezzo che non puoi davvero ignorare.

Scendiamo nel dettaglio di ciò che rende questo monitor un vero e proprio gioiello tecnologico:

Risoluzione 4K Ultra HD : Con 3840×2160 pixel , questo monitor offre una definizione quattro volte superiore al Full HD. Ciò significa dettagli nitidi, colori vivaci e un’immersione visiva come mai prima d’ora.

: Con , questo monitor offre una definizione quattro volte superiore al Full HD. Ciò significa dettagli nitidi, colori vivaci e un’immersione visiva come mai prima d’ora. Ampia Gamma di Colori : Grazie alla tecnologia AQCOLOR, il monitor di BenQ garantisce una copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3 . Che tu sia un creativo, un appassionato di giochi o semplicemente desideri guardare i tuoi film preferiti, i colori saranno sempre precisi e vividi.

: Grazie alla tecnologia AQCOLOR, il monitor di BenQ garantisce una . Che tu sia un creativo, un appassionato di giochi o semplicemente desideri guardare i tuoi film preferiti, i colori saranno sempre precisi e vividi. Tecnologia Eye-Care™ : Per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, la salute visiva è fondamentale. Con la sua funzione di riduzione della luce blu e la tecnologia di elimazione del flicker, questo monitor è progettato per minimizzare l’affaticamento degli occhi .

: Per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, la salute visiva è fondamentale. Con la sua funzione di riduzione della luce blu e la tecnologia di elimazione del flicker, questo monitor è progettato per . Design Moderno e Funzionale : Con cornici sottili e un design elegante , si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, dallo studio alla camera da letto. Il suo supporto regolabile permette di trovare l’angolazione perfetta per una visualizzazione ottimale.

: Con cornici sottili e un , si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, dallo studio alla camera da letto. Il suo supporto regolabile permette di trovare l’angolazione perfetta per una visualizzazione ottimale. Connettività Versatile: Offre una vasta gamma di porte tra cui HDMI, DisplayPort e USB-C, garantendo la compatibilità con una varietà di dispositivi.

Non permettere a questa offerta di scivolare via! Oggi il Monitor 4K da 32″ di BenQ è in promozione su Amazon a soli 289,99€, garantendoti uno sconto del 22%. L’alta definizione sta chiamando, e il tuo occhio critico merita il meglio!

