Il miglior controller del mondo, il DualSense di PS5, è in forte sconto su Amazon

Esplora un’esperienza di gioco ancora più immersiva e coinvolgente grazie all’innovativo controller per PS5, caratterizzato da tecnologie avanzate che trasformano la tua esperienza di gioco. Il controller wireless DualSense offre una serie di funzionalità rivoluzionarie, tra cui il feedback aptico e gli effetti grilletto dinamici, che ti permettono di sentire ogni azione come mai prima d’ora.

Il controller DualSense non si limita solo alle funzionalità di gioco, ma offre anche opzioni avanzate per la comunicazione. Grazie al microfono integrato, puoi chattare con gli amici online senza bisogno di accessori aggiuntivi. In alternativa, puoi collegare un auricolare al jack per cuffie da 3,5 mm per una maggiore privacy. Con il tasto Mute dedicato, hai il controllo completo sulla tua voce, potendo disattivare l’acquisizione del suono in qualsiasi momento.

Il pulsante Crea rappresenta un’altra innovazione significativa, consentendoti di catturare e condividere i tuoi momenti di gioco più epici con il mondo. Basandosi sul successo del pulsante Condividi, il pulsante Crea ti permette di creare contenuti per videogiochi e condividere le tue avventure in tempo reale con una semplice pressione.

Infine, il controller DualSense offre una ricarica rapida e comoda tramite USB Type-C, garantendo che tu possa rimanere immerso nel gioco senza preoccuparti della durata della batteria. Con l’accelerometro e il giroscopio integrati, potrai anche goderti il rilevamento del movimento intuitivo nei giochi compatibili.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 17% sul controller per PS5, il DualSense che viene venduto a 57,99€.

