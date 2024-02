Il Forno a microonde Candy è il SUPPORTO DEFINITIVO in cucina: MAXI SCONTO del 49%

Il microonde con grill Candy rappresenta un’aggiunta versatile e conveniente per la cucina, offrendo una serie di funzionalità avanzate in un design compatto e elegante. Con dimensioni compatte e un colore nero si adatta a qualsiasi ambiente.La capacità di 20 litri assicura ampio spazio per cucinare una varietà di piatti, mentre la potenza di 700 watt garantisce prestazioni efficienti e veloci. Realizzato con materiali di alta qualità come l’acciaio inossidabile e il vetro, questo microonde è resistente e durevole nel tempo.

Tra le caratteristiche speciali spicca il programma scongelare, che consente di scongelare gli alimenti in modo rapido e uniforme. Inoltre, con 40 programmi automatici e 8 funzioni di cottura, è possibile preparare una vasta gamma di ricette con facilità e precisione.

La funzione grill aggiunge versatilità al microonde, consentendo di preparare deliziose grigliate di pesce e carne direttamente all’interno del forno. Inoltre, il programma Autoclean semplifica la pulizia dell’interno del microonde, garantendo una manutenzione semplice e senza sforzo.

Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di connettersi all’app hOn, che offre una vasta selezione di ricette, consigli di utilizzo e suggerimenti da chef e food blogger. Questo aggiunge un livello di praticità e ispirazione alla preparazione dei pasti con il microonde Candy. Inoltre, la presenza di una ventola di raffreddamento assicura una maggiore durata nel tempo.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare il forno a microonde Candy scontato del 49% per un costo totale e finale d’acquisto di 81€.