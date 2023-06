Il concept di una seconda generazione di AirPods Max prende spunti di design da Vision Pro

Gli AirPods Max sono stati sul mercato per oltre due anni e mezzo e, nonostante il loro successo, molti utenti iniziano a desiderare nuove funzionalità software e un design più moderno. Un nuovo concept realizzato da Parker Ortolani immagina come potrebbero essere gli AirPods Max di seconda generazione, prendendo spunto dal recentemente annunciato Vision Pro.

Il nuovo concept per gli AirPods Max di seconda generazione: un design ispirato a Vision Pro

Nel concept di Parker, la fascia degli AirPods Max è stata sostituita con una soluzione simile a quella utilizzata in Vision Pro, che include un quadrante dedicato per regolare la vestibilità. Questo nuovo design renderebbe gli AirPods Max ancora più confortevoli e traspiranti. I fortunati che hanno provato Vision Pro al WWDC, sono rimasti piacevolmente colpiti dalla comodità della fascia per la testa.

L’utilizzo della fascia per la testa di Vision Pro potrebbe anche consentire una maggiore flessibilità nel design degli AirPods Max di seconda generazione, a differenza del modello attuale. Questo affronterebbe uno degli aspetti più controversi del design degli AirPods Max di prima generazione e potrebbe aprire la strada a una custodia di ricarica completamente rinnovata.

Le somiglianze con Vision Pro non si fermano qui: nel concept di Parker è presente anche un nuovo connettore simile a MagSafe sull’auricolare destro. Parker immagina che questo connettore possa essere utilizzato per la ricarica e la riproduzione audio senza perdite. Personalmente, preferirei ancora la presenza di una porta USB-C, ma sono un sostenitore di qualsiasi soluzione che consenta la riproduzione senza perdita di dati. Inoltre, Parker ha proposto nuovi colori per gli AirPods Max di seconda generazione, tra cui mezzanotte, argento, luce delle stelle e grigio siderale.

Mentre si tratta solo di un concept e non di un annuncio ufficiale da parte di Apple, offre un’interessante visione di come gli AirPods Max potrebbero evolversi nella loro prossima generazione. Non resta che attendere e vedere quali innovazioni Apple introdurrà effettivamente nei futuri AirPods Max. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti gli AirPods e gli altri prodotti Apple.