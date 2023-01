iDiskk, questa geniale chiavetta "a croce" si connette a tutto

Il problema delle comuni chiavette USB è che includono sempre e solo un tipo di connessione, due quando siamo fortunati. Il che significa che vanno bene finché si resta sul medesimo tipo di dispositivo, tipo PC-PC o iPhone-iPhone, ma se si ha necessità di passare i dati tra dispositivi eterogenei sono rogne. La memoria esterna iDiskk è diversa da tutte le altre e risolve questo problema perché include tutte le porte di cui avrai bisogno, ed è pure scontata grazie a un Coupon.

⚠️ Importante. Per ottenere lo sconto immediato su Amazon, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 3€ prima di mettere il prodotto nel carrello. ⚠️

La chiavetta iDiskk è davvero universale. Primo perché supporta tutti i formati di file, inclusi foto e video. Ma soprattutto include il supporto per il 90% dei dispositivi del globo terracqueo. Ha 4 connessioni diverse: Lightning per dispositivi iOS, Micro USB per telefoni Android e la fotocamera, USB3.0 per i computer e Mac più datati e infine USB-C è per quelli più recenti e per i nuovi iPad.

È veloce e performante, e permette di trasferire rapidamente documenti e file tra iPhone, iPad e computer. Consentono di liberare memoria sui dispositivi mobili senza utilizzare un cavo o iCloud, ed è perfetto per i backup.

Costituito completamente in metallo, ha perfino il supporto alla crittografia per proteggere i tuoi preziosi documenti e i file sensibili. Insomma, è il canonico uovo di Colombo in versione digitale. L’unica accortezza da avere è di scaricare l’app ufficiale per iOS iDiskk Max, prima di poterla utilizzare anche con iPhone e iPad. Tutto qua.

Acquista ora iDiskk Chiavetta USB 3.0 Unità Flash da Backup da 128 GB per iPhone e iPad 4 in 1 a soli 51,99€ con Coupon. E se ti iscrivi a Prime, le consegne rapide sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.