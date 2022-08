La chiavetta Wansenda da 128GB ha un pregio non da poco: grazie alla doppia porta USB-C e USB-A permette di trasferire rapidamente i dati tra Mac, iPad Pro e PC in un istante. Veloce e super stilosa, ha pure un prezzo davvero interessante: la compri a 22,99€ su Amazon incluse spedizioni.

Il bello di USB-C è che è una porta universale e consente di collegare tutte le periferiche senza dover impazzire tra cavi, adattatori e hub; la fregatura è che ancora non tutti i dispositivi l’hanno adottata, e questo implica che scaricare la memoria dello smartphone o passarsi rapidamente Giga e Giga di file video richiede tantissimo tempo.

E guardiamo in faccia la realtà. Tecnologie come AirDrop funzionano per piccoli file, ma non possono sostituire -né per praticità né per velocità- il collegamento fisico. Per fortuna, c’è una soluzione molto economica che permette di passare i dati tra dispositivi eterogenei in modo rapido e senza sbatta.

Su Amazon, trovate in sconto sia la Chiavetta 128GB USB-A/USB-C a 22,99€ adatta a iPad Pro, Mac e PC. In alternativa, a poco più (non dimenticate di fare clic su Applica coupon 5% prima di metterla nel carrello) c’è la Chiavetta USB/Lightning per iPhone e iPad a 30€ incluse spedizioni.

Entrambe vantano connessione USB 3.0 e velocità di lettura e scrittura più che degne; insomma, sono un buon prodotto che permettono di svuotare la memoria di iPhone e iPad ovunque vi troviate, e trasferire dati ad alta velocità, anche senza computer.