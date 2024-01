IDEONA: Portafoglio Uomo con PROTEZIONE RFID a prezzo REGALO!

Al giorno d’oggi è importante stare tranquilli quando si va in giro, soprattutto quando si tratta di proteggere i propri beni e i propri soldi! Con questo incredibile portafoglio da uomo in Pelle PU con protezione RFID Blocking a soli 29,74€ avrai tranquillità e sicurezza a portata di mano!

Oltre ad essere esteticamente bellissimo, questo portafoglio si presenta compatto, capiente e sicuro, pur rimanendo in versione “slim”. Dotato di Zip Portamonete e di 6/7 slot per carte, 4 tessere nelle due tasche interne e soprattutto il blocco RFID, è davvero l’investimento ideale per te e anche un’ottima idea regalo.

Progettato e disegnato in Italia

Il portafoglio SLim è il Tuo Portafogli Anti-clone, grazie al suo vano porta carte in alluminio impedisce l’accesso ai tuo dati personali rendendo impossibile ai malintenzionati di effettuare acquisti a tuo nome. Il suo sistema di protezione RFID/NFC blocca qualsiasi lettore a metri di distanza da scansioni indesiderate! Da oggi con SLim tutte le tue carte saranno al sicuro.

Il mini wallet si apre a libro ed è dotato di una resistente linguetta porta banconote in Pelle Carbon Fiber, 2 tasche interne porta tessere e di una cassa in alluminio contenente fino a 6/7 carte, munita di meccanismo anticaduta trattiene le carte anche capovolgendo il portafoglio. La clip favorisce un’estrazione rapida e sicura delle schede, un sistema d’utilizzo intuitivo adatto anche ai mancini. Il Porta Carte di Credito SLim in Carbon Style è anche un’ottima idea regalo, l’unico che vi arriverà in un’elegante scatola di metallo di colore nero.

Non pensarci troppo: a soli 29,74€ con uno sconto del 15%, questo portafoglio è davvero la tua occasione.

