I nuovi quadranti Snoopy e Palette di Apple Watch: una panoramica su watchOS 10

Apple ha annunciato la scorsa settimana il lancio di watchOS 10, il prossimo importante aggiornamento del sistema operativo per Apple Watch. Quest’anno, Apple ha completamente ridisegnato watchOS per sfruttare al massimo le potenzialità dell’ultimo hardware di Apple Watch. Inoltre, watchOS 10 introduce due nuovi quadranti: Snoopy e Palette. Continua a leggere per scoprire di più su questi nuovi quadranti per Apple Watch.

Nuovi quadranti “Snoopy” e “Palette” per Apple Watch

Il primo nuovo quadrante che arriverà su Apple Watch con watchOS 10 è Palette. Secondo Apple, il quadrante della tavolozza “rappresenta il tempo in una vasta gamma di colori utilizzando tre distinti strati sovrapposti, che cambiano colore sul display man mano che l’ora avanza”.

È possibile personalizzare il quadrante Palette con diversi modelli sfumati. Gli utenti possono anche aggiungere fino a quattro complicazioni agli angoli del quadrante.

Un altro nuovo quadrante che verrà introdotto con watchOS 10 è Snoopy. Il famoso beagle dei Peanuts prende vita insieme al suo amico Woodstock. Secondo la descrizione dell’azienda, i personaggi “interagiscono e giocano con le lancette dell’orologio, reagiscono alle condizioni meteorologiche locali o si attivano addirittura durante gli allenamenti degli utenti”.

Il quadrante di Snoopy offre diverse animazioni e ogni volta che l’utente solleva il polso, ne viene mostrata una diversa. Quando il display è spento, è possibile vedere Snoopy e Woodstock dormire (questa funzione è disponibile solo sui modelli di Apple Watch con display sempre attivo). Sono disponibili alcune opzioni di stile, tra cui una senza indicatori e una con numeri. È inoltre possibile impostare uno sfondo colorato. Tuttavia, non sono disponibili complicazioni per questo quadrante.

È interessante notare che un ingegnere del team di sviluppo di Apple Watch ha rivelato che, per impostazione predefinita, il quadrante di Snoopy su watchOS 10 mostra uno sfondo in bianco e nero nei giorni feriali, ma uno sfondo colorato la domenica, “proprio come i fumetti sui giornali”. Apple ha denominato questo tema “Sunday Surprise”.

Con watchOS 10, Apple offre agli utenti di Apple Watch l’opportunità di personalizzare ulteriormente l’aspetto del proprio dispositivo, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente ed espressiva.

watchOS 10 è attualmente in fase di sviluppo e si prevede che l’aggiornamento sarà disponibile per tutti gli utenti entro la fine dell’anno. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle funzionalità e le novità di watchOS 10 e sui quadranti Snoopy e Palette di Apple Watch.